مسلسل الميراث الحلقه 156 كاملة بالفيديو هبه تذهب إلى منزل شهد وتقابل جويريه

مسلسل الميراث الحلقه 156 هو مسلسل سعودى بأشتراك بعض من الممثلين من الكويت وسوريا ومصر يعرض على قناة mbc وموقع شاهد vip تدور أحداث المسلسل بين أم تدعى جويريه فهى أم لبنتين وتحاول أن تأخذ ورث أخوهم الولد الوحيد ولكن من أم أخرى، يحدث الكثير من الألغاز بالمسلسل والمواقف فهو أيضاً مسلسل غير خالى من المواقف الرومانسيه والقصص الدراميه المشوقه.

أحداث مسلسل الميراث الحلقه 156

تبداء أحداث مسلسل الميراث الحلقه 156 بأن يوسف يذهب على الفطار إلى السفره ويقول لشهد هل تمانعين أن أجلس بجوارك، ولكن جويريه تقول له أنت أخيهم وهذا منزلك أجلس.

حور تتدخل فى الحديث وتقول له أعتذر لك لأننا لم نسأل عنك ولكن أريد أن أسئلك سؤال وهو كيف تم أختطافك؟ ولكن جويريه تقول لها نريد أن نغلق هذه القصه.

تعترض حور على كلام أمها وتقول كيف يتم أختطاف رجل فى النهار وبالمطار بهذه السهوله، ليرد عليها يوسف ويقول لها أسئلى أمك فهى تعرف كل شئ.

منصور يدخل على فهد غرفته ويقول له هذه العقربه تمثل علينا دور الملاك وهى تهددنى، ليسأله فهد بماذا تهددك؟

ليقول له منصور أنه فى وقت خلافه مع والده ذهب إلى ديما منزلها وطلب الزواج من ياسمين، لينصدم فهد منه ويقول تأتى بالمشاكل دائماً فوق رؤوسنا.

فهد يقترح على منصور أن يواجه والده بهذه الواقعه قبل أن تخبره بها ديما، ولكن منصور يخبره أن هذا شئ صعب وأنا لا أتحمل هذه المواجه.

سحر تخبر أمها أنها تريد أن تنظف ملابس يوسف لكن خديجة تعترض وتقول لها أعلمى قواعد عملك، لأن هذه النظافه ليست من شئوننا.

لتقول لها شهد أنا وعدت يوسف بأن أنظفها له وسوف أفعل، وفى النهاية تطلب من والدها أن يشترى لها مسحوق قوى للتنظيف.

تذهب حور إلى غرفة يوسف وتقول له أنى أتذكر فارس عندما أدخل هذه الغرفه ولقد مرينا بظروف صعبه.

وتسأله حور لماذا لم تخبرنا بالذى حدث معك؟ ولكن يوسف يقول لها لم أريد أن أعذبكم معى، ويقص عليها بعض من ألمه ومشاكله فى السجن ويطلب منها فى نهاية حديثه أن لا تذكره بهذه الواقعه.

فهد يذهب إلى هبه ويطلب منها أن تذهب إلى منزل شهد ليطمئن عليها، لكن هبه تعترض وتقول له كيف تريدنى أنا بنت الخطوانى أن أذهب إلى عائلة البهيتانى.

ولكن فهد يقول لها أكذبى عليهم ولا تخبريهم، وهبه تقول له أنا أخاف ولم أتعود على الكذب.

زيد يتعصب على مهند بسبب أن الذى أرسل له على الأيميل يعلم أنه يتابع ويجمع معلومات عن بدر.

يقول له زيد أن هناك أحتمال من أحتمالين، أن هذا الشخص يراقبنى فى مكتبى أو أنه يراقبك أنت، لكن مهند يقول له أو أنه يراقب بدر نفسه.

وفى أخر أحداث مسلسل الميراث الحلقه 156 تذهب ديما إلى منزلها لتظهر معها ياسمين وتسألها هل أقتنعوا بسفرى؟ لتنتهى على هذا المشهد.

موعد عرض مسلسل الميراث الحلقه 156

يعرض مسلسل الميراث على قناة mbc الساعه الثامنة بتوقيت السعوديه والسابعه بتوقيت القاهرة، ويعرض بشكل حصرى على موقع شاهد VIP من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع