مسلسل الميراث الحلقه 158 كاملة بالفيديو سراب يفضح ديما أمام منصور

مسلسل الميراث الحلقه 158

هو مسلسل سعودى بأشتراك بعض من الممثلين من الكويت وسوريا ومصر يعرض على قناة mbc وموقع شاهد vip.

تدور أحداث مسلسل الميراث بين أم تدعى جويريه فهى أم لبنتين وتحاول أن تأخذ ورث أخوهم الولد الوحيد ولكن من أم أخرى، يحدث الكثير من الألغاز بالمسلسل.

والمواقف فهو أيضاً مسلسل غير خالى من المواقف الرومانسيه والقصص الدراميه المشوقه، مسلسل الميراث الحلقه 158 كامله.

أحداث مسلسل الميراث الحلقه 158

تبداء أحداث مسلسل الميراث الحلقه 158 بأن غاده تسأل أبنها زيد عن سيف ويخبرها زيد بأنه وجد عمل ولن يرجع.

يوسف يتحدث مع الصوره التى معه ويخبرها أن جويريه تعتقد أنى غبى وأنى مقتنع بأنه لا يوجد معها شريك فى اللعبه.

ولكن أنا سوف أجعلهم يندمون ولن أجعل واحد من عائلة البهيتانى يتمتع بيوم من حياته.

باسل يتصل على ديما وتذهب إلى المطبخ لترد عليه، وتقول له أخرج من حياتى ولا تحاول أن تتواصل معى مره أخرى.

وأثناء حديثها مع باسل يدخل سراب ويسمعها ليحاول أن يخرج متخفى ولكن يوقع بعض الأغراض وتسمعه ديما.

سراب يتوتر ويخبرهم أنه سيرحل لأن هبه تجلس وحدها بالمنزل,

فهد يقترح على منصور أن يرجع لعمله بالشركه مع والده، لأن والده لا يتحمل العمل وبصحته هذه، ولكن منصور يخبره أنه لا يستطيع أن يطلب منه هذا الطلب.

وفى الأخير فهد يقترح عليه أن يفتح هو الموضوع مع والده وأن لا يخبر أحد بأن لديك معلومه عنه، ويوافق منصور على فكرته.

يرجع سراب إلى المنزل وتقول له هبه أظن أنك أكلت الأكل السوري، فأنا أعلم أن نقطة ضعفك هى بطنك.

ولكن سراب يتعصب ويقول لها ولا أتعشيت ولا أريد أن أتعشى وسوف أدخل أنام.

إبراهيم يتحدث مع جويريه ويقول لها أن حور تضغط عليه بسبب أتهاماتها، ولكن جويريه تقول له أنها لم تذهب للشركه منذ أيام.

وفى الأخير تقول له جويريه يجب أن تتعودد وتكون مجهز ردود لأسئلتهم، ويجب أن تأخر كل إجراءات الميراث على قدر الإمكان.

ويسألها إبراهيم لماذا نأخرها؟ لتقول له جويريه حتى تخبرهم أنك كنت بالمراحل الأولى بالميراث ولذالك لم تكتشف فارس.

يوسف يجد ملابسه القديمه بعد أن قامت بتنظيفها سحر، ويجد بداخلها رساله مكتوب فيها أن أقسى السجون هى التى لا جدران لها.

فى أخر أحداث مسلسل الميراث الحلقه 158 يسأل يوسف جويريه ويقول لها أين السجان أبومصعب؟ وتسأله جويريه لماذا تريد أن تصل؟ وهو يخبرها فقط لأبومصعب.

موعد عرض مسلسل الميراث الحلقه 158

يعرض مسلسل الميراث على قناة mbc الساعه الثامنة بتوقيت السعوديه والسابعه بتوقيت القاهرة، ويعرض بشكل حصرى على موقع شاهد VIP من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع

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