مسلسل ” النحات ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

من المسلسلات اللبنانية التى تبث ضمن السباق الرمضاني الدرامي هذا العام رمضان 2020 م / 1441 هـ مسلسل النحات, فهل يستطيع ان يحصل على نسب مشاهدة جيدة في ظل التنافس الدرامي في هذا المارثون السنوي؟

موعد عرض مسلسل النحات – رمضان 1441

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

النحات على قناة أبوظبي

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة الأولى : 6.00 ( السادسة صباحاً )

الإعادة الثانية : 11.00 ( الحادية عشر صباحاً )

النحات على قناة سما

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

النحات على قناة دجلة

العرض : 23.15 ( الحادية عشر والربع مساءاً )

الإعادة الأولى : 7.00 ( السابعة صباحاً )

الإعادة الثانية : 14.00 ( الثانية ظهراً )

النحات على قناة الجزائرة 1

العرض : 23.15 ( الحادية عشر والربع مساءاً )

النحات على قناة الجزائرية 6

العرض : 23.30 ( الحادية عشر والنصف مساءاً )

النحات على قناة osn يا هلا الأولى

العرض : 19.00 ( السابعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 2.00 ( الثانية صباحاً )

الإعادة الثانية : 10.30 ( العاشرة والنصف صباحاً )

النحات على قناة osn يا هلا

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.00 ( الثالثة صباحاً )

الإعادة الثانية : 11.30 ( الحادية عشر والنصف صباحاً )

فريق عمل مسلسل النحات

التمثيل : باسل خياط – أمل بوشوشة – إيلي متري – جوزيف بو نصار – ليا أبو شعيا – دارينا الجندي – فادي إبراهيم – ندى أبو فرحات – كارول عبود – يارا قاسم – دياموند بو عبود – قاسم منصور – أحمد خطاب – أليكو داوود – عصام الشناوي – نبيل عساف – جورج حران – مارون شرفان.

التأليف : بثينة عوض .

الإنتاج : أي سي ميديا برودكشن.

الإخراج : مجدي السميري.

ملخص فكرة وقصة مسلسل النحات

يقرر يمان أن ينتقل إلى بيت العائلة حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات طويلة.