مسلسل الهيبة 3 “الحصاد” : أحداث وملخص الحلقة 2 من مسلسل الهيبة الجزء الثالث

يعد مسلسل الهيبة أو الحصاد واحد من أفضل الأعمال الفنية السورية ، حيث حقق الموسميين السابقين لمسلسل الحصاد (الهيبة) نجاح كبير ، وانتظرت الجماهير الجزء الثالث والذي هو يعرض الآن في رمضان 2019 ، نتابع أحداث وملخصات الجزء الثالث من المسلسل من خلال موقع كلمة .

ملخص أحداث الموسم الثالث من مسلسل الهيبة

تتلخص أحداث الأجزاء السابقة من مسلسل الهيبة حول فتاة سورية كانت تعيش مع زوجها في خارج البلاد ، توفي زوجها فعادت الفتاة إلي سورية تحديداَ إلي منطقة الهيبة التي قامت بها الأحداث ، يلقب الجزء الثالث من المسلسل بالحصاد حيث ستدور الأحداث خارج الهيبة وستكون في المدينة سيقوم جبل بمغادرة الهيبة إلي المدينة ليرافق أخيه المريض الذي يعاني من العمي ويتلقى العلاج ، وكذلك لمرافقه أحد أقاربة شاهين الذي تلقي طلقة نارية من منزل سيخ الجبل تؤدي لدخوله في حالة غيبوبة ، ولكن يخفي جبل علي أسرته بأن شاهين ظل علي قيد الحياة .

ملخص أحداث التي تم عرضها حتي الآن

دارات أحداث المسلسل حتي الآن عن تذكر أبو علي الأحداث التي صارت مع رجال جبل والتي أسفرت عن تلقي شاهين طلقة نارية ، وحاول جبل إنقاذه وإرساله لأحدي المستشفيات بلبنان لتلقي العلاج دون أن يدري أحد ، مع رفض ناهد لما فعلة وكانت تريده يموت لإنه خان عشيقته ، ويقوم جبل بتجهيز مقبرة لشاهين حتي لا يدري أحد بأنه لا زال علي قيد الحياة .