مسلسل ” أولاد آدم ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

من المسلسلات اللبنانية التى تبث ضمن السباق الرمضاني الدرامي هذا العام رمضان 2020 م / 1441 هـ مسلسل أولاد آدم , فهل يستطيع ان يحصل على نسب مشاهدة جيدة في ظل التنافس الدرامي في هذا المارثون السنوي؟

موعد عرض مسلسل أولاد آدم – رمضان 1441

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

أولاد آدم على قناة mtv

العرض : 20.30 ( الثامنة والنصف مساءاً )

الإعادة : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

فريق عمل مسلسل أولاد آدم

التمثيل : ماغي بوغصن – قيس شيخ نجيب – مكسيم خليل – دانييلا رحمة – طلال الجردي – ساشا دحدوح – إيلي شوفاني – ندى أو فرحات.

التأليف : رامي كوسا.

الإنتاج : أفلام إيجل ( جمال سنان ).

الإخراج : الليث حجو.

ملخص فكرة وقصة مسلسل أولاد آدم

تدور الأحداث في إطار اجتماعي بقالب من التشويق وتشابك العلاقات، حيث تختلط عوالم القضاء والإعلام والسياسة مع عالم المحكومين والخارجين عن القانون، وتبدأ القصة من سرقة هاتف محمول الإعلامي “غسان” (مكسيم خليل) المتزوج من وزيرة العدل “ديما” (ماغي أبوغصن) فيفتح عليهما أبواب الفضائح ويكشف عن الوجه الآخر للطيبة والعدالة. وتؤدي (دانييلا رحمة) دور “مايا” الراقصة التي تربطها علاقة وثيقة بـ “سعد” (قيس الشيخ نجيب).