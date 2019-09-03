الحلقة الأولى من مسلسل بحر كشفت عن القصة الكاملة للمسلسل وتوقعات الأحداث القادمة







عرضت قناة الحياة المصرية الحلقة الأولى من مسلسل بحر، امس، وتم أعادة عرض الحلقة الأولى من مسلسل بحر اليوم على قنوات الحياة صباحا، حيث تعرض مسلسل بحر في تمام الساعة السابعة صباحا على قناة الحياة وتعاد في اليوم التالي في تمام الساعة الثامنة صباحا على قناة الحياة وفي التاسعة على قناة الحياة دراما .

وكشفت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بحر للفنان ماجد المصري، والتي تعتبر هي المسلسل الأول الذي يلعب فيه ماجد المصري دور البطولة الطلقة، عن الأحداث المتوقعة والقصة الكاملة لباقي حلقات المسلسل حيث يجسد الفنان ماجد المصري في المسلسل دورين دور الأب وهو الشيخ الراوي والذي ينتهى دورة في الحلقة الأولى بمقتله على يد الضو، وبحر وهو الابن الوحيد للشيخ الراوي والذي يجسد شخصيته ايضا الفنان ماجد المصري في الحلقات القادمة.







أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بحر

أما عن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بحر، فنجد أن المسلسل يبدأ بمشهد الأطفال صغار يذهبون إلى المدرسة في الشتاء وفي الأمطار بمركب في النيل فيعبرون النيل إلى الجانب الأخر والذي توجد فيه مدرستهم، وأثناء الذهاب إلى المدرسة تغرق المركب أو القارب ويتعرض الأطفال إلى الغرق لولا انقاذ الأهالي لهم.







ويظهر الشيخ الرواي أمام مسجد الجزيرة يدعوا أهالي البلد إلى بناء مدرسة في الجزيرة بدلا من بيع الأراضي للضو وهو رجل فاسد يزرع في الأرض الأفيون، فيدخل عليهم الضو ويعلن تبرعه بالمال والأرض لبناء المدرسة ويدعوا الأهالي للتبرع وعمل صندوق تبرعات للمدرسة ويجعل الشيخ الراوي هو أمين صندوق تبرعات المدرسة.

وخطط الضو لسرقة صندوق التبرعات من المسجد، واتهم في السرقة الشيخ الراوي وقام الضو بقطع يده وطرد ابنه بحر وأسرة الشيخ الراوي من الجزيرة.







الأحداث القادمة من مسلسل بحر

أما عن توقعات الأحداث القامة هو أن بحر والذي سيجسد دوره ماجد المصري أيضا سيقوم بالسفر مع عمه عرفان والذي سيقوم بتربيته بعيدا عن الجزيرة إلى أن يكبر بحر ويعود للجزيرة من اجل حبيبته حبيبه ومن اجل أن يثبت براءة أبيه الشيخ الراوي.





