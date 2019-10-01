مسلسل بحر الحلقة الحادية والعشرون بداية رحلة المليارات في حياة بحر

مسلسل بحر الحلقة الحادية والعشرين الحلقة 21 من مسلسل بحر، تعتبر الحلقة ال20 من مسلسل بحر حلقة فارقة في حياة بطل المسلسل الدرامي الصعيدي بحر والذي يقوم ببطولته الفنان ماجد المصري، حيث تعتبر الحلقة 21 من مسلسل بحر هي الحلقة الانتقالية حيث ينتقل بحر وبنات الحج عرفان وهيما إلى مصر لكي يعيش فيهل، ويبدأ حياة جديدة.







وفي بداية مسلسل بحر الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل بحر نجد أن بحر يترك الجزيرة ويسافر إلى القاهرة لكي يعيش في المنزل الذي اشتراه عرفان قبل موته وقال عليه لبحر قبل أن يموت وأوصاه أن يسافر إليه هو وبناته، وبالفعل يذهب بحر إلى هذا البيت ليجد حسب الله هو واسراته في استقباله لان الحج عرفان قام بتجهيز ذلك بمساعدة حسب الله.

ويصعد بحر إلى السطوح في مسلسل بحر الحلقة الحادية والعشرين لكي يبحث عن الأمانة التي تركها له عرفان واخبره على مكانها، فيعثر بحر على جوال مليء بالدولارات فيقول أنها أمانة كبيرة أوي، ويخفي بحر أمر الفلوس والأمانة على بنات الحج عرفان وعلى هيما صديقة.







وعلى الجانب الأخر يحاول الكاتب والمؤلف الربط في مسلسل بحر الحلقة الحادية والعشرين بين مصر وبين الجزيرة فنجده ينقلنا نقله اخرى إلى الجزيرة حيث ربيع الذي يبحث عن أمواله التي سرقها منه عرفان ومات قبل أن يرجعها له، فيخبر بكري ربيع بان بحر ترك الجزيرة، وسافر هو وبنات عرفان إلى القاهرة.

وكذلك يقوم ربيع بأمر بكري ورجاله بإحضار الرجل الذي كان يعمل مع عرفان في شركة النقل وكان معه وقت تسلم شحنته في ألمينا، ويطالبه بالاعتراف عما حدث، وهنا تنتهي مسلسل بحر الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل بحر، أو الحلقة 21 من مسلسل بحر بطولة ماجد المصري والذي يذاع على قناة الحياة.