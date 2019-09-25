مسلسل بحر الحلقة السابعة عشر ال17 عرفان بيعلم على ربيع والأخير يتوعد بالانتقام

مسلسل بحر الحلقة السابعة عشر أو الحلقة السابع عشر من مسلسل بحر يحدث فيها مفاجأة غير متوقعة حيث نجد أن عرفان ينتقم من ربيع الضو كبير الجزيرة ، ويعلم عليه حيث أن ربيع الضو استقبل بضعه على أسطول نقل عرفان لكي يورطه لكن عرفان شعر بان ربيع يدبر شيئا ما، فذهب إلى الميناء واستلم البضاعة واستولى عليها .







وعندما علم ربيع الضو بعدم وجود البضاعة المرسلة له من الخارج وهي عبارة عن تمويل من الخارج قد يكون على هيئة سلاح أو مخدرات، ولم يجدها في الكراتين ووجد فقط أدوات بلاستيكه بالرغم أنها نفس الكراتين ونفس العلامة ألموجودة عليها والمتفق عليها مع العصابة في الخارج، فعرف ربيع الضو في مسلسل بحر في الحلقة السابعة عشر الحلقة ال17 أن عرفان هو من فعل ذلك.

وذهب ربيع الضو إلى بيت عرفان ليخبره أن البضاعة غير موجوده، ولكن عرفان في مسلسل بحر الحلقة السابعة عشر الحلقة ال17 قال له انه تم تسليم البضاعة المتفق عليها والموجودة في الاوراق، فهدده ربيع وقال له “بلاش تلعب بالنار وانت عندك بنات”.







وعلى الجانب الأخر في مسلسل بحر الحلقة السابعة عشر أو الحلقة ال17 نجد أن سالم صدم برحيل حبيبته جواهر الراقصة عندما ذهب الى المولد ولم يجدها فحزن حزن شديد، وبالرغم من حزن بحر على موت حبيبه ألا أننا نجدها في أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل بحر يحاول بحر التخفيف عن سالم وهيما.

ونجد في مسلسل بحر الحلقة السابعة عشر الحلقة ال17 يظهر لنا جانب من الجوانب الاجتماعية والانسانية أراد أن يشير لها المؤلف وهو ألموساه والأخوة والمحبة بين المسلم والمسيح والتي جسدها جرجس حيث راعى جرجس أهل بحر وأهل جارحي ورفض أقامة فرح ابنتهما دون موافقتهم.