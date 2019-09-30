مسلسل بحر الحلقة العشرين ربيع يحاول الوصول إلى أمواله فيتهم بحر في شرفه مع جواهر

مسلسل بحر الحلقة العشرين ربيع يحاول الوصول إلى أمواله فيتهم بحر في شرفه مع جواهر

مسلسل بحر الحلقة العشرين ربيع يحاول الوصول إلى أمواله فيتهم بحر في شرفه مع جواهر

مسلسل بحر الحلقة العشرين من مسلسل بحر الحلقة 20، الحلقة 20 من مسلسل بحر حلقة ملئية بالأحداث الغير متوقعة، وتختلف عن الحلقة التاسعة عشر والتي كانت أحداثها متوقعة ولا يوجد فيها أي حداث جديدة أو مثيرة.







فنجد في الحلقة العشرين من مسلسل بحر أو مسلسل بحد الحلقة العشرين الحلقة أل 20 نجد فيها تطورات ومفاجأة، فالحلقة التاسعة عشر من مسلسل بحر انتهت على لغز لا يمكن تخمينه عندما قامت أم هيما بالقيام من النوم مفزعة وطلبت من ابنها هيما أحضار بحر لها فورا .

وبالفعل نجد في ختام الحلقة التاسعة عشر من مسلسل بحر، أن هيما يذهب إلى بحر ويقول له بسرعة روح شوف أمي محتاجه منك أيه عاوزك في أيه، وفي بداية مسلسل بحر الحلقة العشرين نجد بحر يتوجه إلى منزل صديقة هيما ليرى ماذا تريد امه، فتقول له ام هيما ارحل من الجزيرة انت وا خواتك البنات وهيما، أنا شفت لك منام فزيع انت لو قعدت في الجزيرة هتكتب الموت على كل اللي بيحبوك.







وبالفعل في مسلسل بحر الحلقة العشرين نجد بحر ينوي الرحيل إلى مصر ويطلب من بنات الحاج عرفان تجهيز الشنط لكي يرحلوا الى مصر

ولكن ربيع دبر لبحر ملعوب جديد حيث اتهمه هو وجواهر الرقاصة، وجمع أهل البلد أمام بح وارد أن يسبب له مصيبه في البلد ولكن جارحي ومجاهد وقفوا مع بحر ضد ربيع، وبالفعل اتفق ربيع مع بحر انه سوف يصرف أهل البلد على شرط أن يصارحه بحر، وبالفعل نجد أن ربيع يصرف أهل البلد ويعتذر لبحر.

كذلك نجد في الحلقة العشرين من مسلسل بحر نجد بحر يقوم بالذهاب لبيت سالم هو والرقاصة جواهر ليتفاجا سالم بحبيته جواهر، وبالفعل يقنع بحر أم سالم بالموافقة على الزواج.

ويذهب بحر في الحلقة العشرين من مسلسل بحر إلى بيت عرفان عند بناته لينقذ صديقه هيما من خناقه مع زاهر.





