مسلسل ” جنة هلي ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020 ( سعاد عبد الله – إبراهيم الحربي )

سعاد عبد الله و إبراهيم الحربي ومجموعة من نجوم الخليج يلتقون في مسلسل جنة هلي الذي يعرض خلال شهر رمضان 2020م, والذي يعرض على شاشات الفضائيات في المنافسة الدرامية الرمضانية.

موعد عرض مسلسل جنة هلي – رمضان 1441

اعلنت قنوات ابوظبي والكويت و ألفا مسلسلات وأو إس إن عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

جنة هلي على قناة أبو ظبي

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة الأولى : 2.00 ( الثانية صباحاً )

الإعادة الثانية : 13.00 ( الواحدة ظهراً )

مسلسل جنة هلي على قناة الفا مسلسلات

العرض : 00.30 ( الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل )

الإعادة الأولى: 6.30 ( السادسة والنصف صباحاً )

الإعادة الثانية : 12.30 ( الثانية عشر والنصف ظهراً )

الإعادة الثالثة : 18.30 ( السادسة والنصف مساءاً )

مسلسل جنة هلي على قناة osn يا هلا الأولى

العرض : 00.00 ( الثانية عشر منتصف الليل )

الإعادة الأولى: 6.00 ( السادسة صباحاً )

الإعادة الثانية : 16.30 ( الرابعة والنصف مساءاً )

مسلسل جنة هلي على قناة osn يا هلا

العرض : 1.00 ( الواحدة صباحاً )

الإعادة الأولى: 7.00 ( السابعة صباحاً )

الإعادة الثانية : 15.30 ( الثالثة والنصف عصراً )

فريق عمل مسلسل جنة هلي

التمثيل : سعاد عبد الله – إبراهيم الحربي – إنتصار الشراح – شيماء علي – لمياء طارق – أحمد الفرج – عبد الرحمن الفهد – حسين المهدي – هند البلوشي – مشاري المجيبل – عبد العزيز صفر – نور الكويتية – محمد الرمضان – ميثم بدر – شهد ياسين – ملاك – شهاب جوهر – رولا ابو زيد .

التأليف : نوف المضف .

الإنتاج : التوليب للإنتاج الفني والتوزيع .

الإخراج : منير الزغبي.

ملخص فكرة وقصة مسلسل جنة هلي

في إطار درامي اجتماعي يتناول المسلسل ترابط أفراد الأسرة الواحدة، وضرورة أن تكون الأسرة هي الملاذ الوحيد والأمان لكل أفرادها.