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مسلسل “حب خادع”.. أحداث وقصة الحلقة 54 من المسلسل وتردد القنوات الناقلة لاحداث المسلسل الهندى الشهير.

كتب Samy Mohammdفي آخر تحديث

تعتبر المسلسلات الهندية من المسلسلات التى قد لاقت شهرة بشكل واسع خلال حقبة الثلاث سنوات الماضية ومن بين هذه المسلسلات مسلسل حب خادع الذى قد حقق انتشار كبير فى عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول العربية والذى دفع عدد من القنوات المتخصصة فى المسلسلات إلى إطلاق عدد من القنوات المتخصصة فى المسلسلات والافلام الهندية بشكل حصرى.

المسلسلات الهندية فى سطور 

وبالحديث عن المسلسلات الهندية بشكل عام تعتبر المسلسلات الهندية من المسلسلات التي تنتمي إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية وتبتعد عن الاثارة والخيال العلمى وتعتبر هذه المسلسلات من النوعيات التى يفضلها المشاهد العربى ومن أجل ذلك وصلت الدراما الهندية الى تحقيق انتشار كبير فى البلاد العربية خلال فترة قصيرة .

وتحتوي حلقات المسلسلات الهندية على عناصر متعددة تعتبر عامل جذب كبير للمشاهد العربى فهناك الدراما الفرعية والتنوع فى العلاقات الاجتماعية والعاطفية بين أبطال العمل الدرامى الهندى بجانب العامل الاستعراضى  الذى تشتهر به المسلسلات والافلام الهندية .

مسلسل حب خادع الحلقة 54 

وتتمحور قصة مسلسل حب خادع حول تارا البطلة تلك الفتاة القاتلة التى تقوم بقتل النساء بشكل غامض وذلك كعقاب لهم على أفعالهم حيث يبدأ المسلسل فى التتر الخاص به بظهور تقرأ وهي تقتل أمراة قامت بغش شريكها المدعو ديب وهو من رجال الاعمال الذين قد تعرفت عليهم تأرا واحبته فى مكان غير معلوم وبالحديث عن معنى المسلسل باللغة الهندية سوف نجد انه بمعنى سأموت فداء للحب والمسلسل من إخراج المخرج أرجوان بيجلاني وبطولة النجمة الهندية عائشة بنوار وعدد من النجوم الهنود .

تردد القناة الناقلة للحلقة 54 من مسلسل حب خادع 

ويتم عرض حلقات المسلسل مدبلجة عبر قناة أم بى سى بليود يوم الخميس من كل أسبوع حيث كما يتم عرض المسلسل منذ 3 سنوات على قناة  Colors تي في الهندية. ويمكنكم ضبط التردد الخاصة بجهاز الاستقبال عبر كتابة التردد الموضح بالجدول بالاسفل .

تردد mbc bollywood
نايل سات27500 3/4H11938

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عن الكاتب

Samy Mohammd

محرر وكاتب فى عدد من المواقع الاخبارية الكبرى وباحث فى التاريخ الاسلامى والمجالات التى تتعلق بالانظمة الحكم فى الامبرطوريات السابقة منسق سابق للحملة الرئاسية للدكتور محمد البرادعى بالاسكندرية وعضو سابق بحزب الدستور المصرى وجبهة الانقاذ المصرية ومدون سابق فى الفترة ما بين 2005 الى 2010 عبر مدونات مكتوب شاركت فى مبادرات اجتماعية تخص المدونين سابقأ . من هوياتى القراءة فى مجال ( التاريخ - السياسة - التكنولوجيا - أداب الرحالة - أداب الرعب ورواية الرعب الكتب المترجمة )

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