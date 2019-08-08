مسلسل “حب خادع”.. أحداث وقصة الحلقة 54 من المسلسل وتردد القنوات الناقلة لاحداث المسلسل الهندى الشهير.

تعتبر المسلسلات الهندية من المسلسلات التى قد لاقت شهرة بشكل واسع خلال حقبة الثلاث سنوات الماضية ومن بين هذه المسلسلات مسلسل حب خادع الذى قد حقق انتشار كبير فى عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول العربية والذى دفع عدد من القنوات المتخصصة فى المسلسلات إلى إطلاق عدد من القنوات المتخصصة فى المسلسلات والافلام الهندية بشكل حصرى.

المسلسلات الهندية فى سطور

وبالحديث عن المسلسلات الهندية بشكل عام تعتبر المسلسلات الهندية من المسلسلات التي تنتمي إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية وتبتعد عن الاثارة والخيال العلمى وتعتبر هذه المسلسلات من النوعيات التى يفضلها المشاهد العربى ومن أجل ذلك وصلت الدراما الهندية الى تحقيق انتشار كبير فى البلاد العربية خلال فترة قصيرة .

وتحتوي حلقات المسلسلات الهندية على عناصر متعددة تعتبر عامل جذب كبير للمشاهد العربى فهناك الدراما الفرعية والتنوع فى العلاقات الاجتماعية والعاطفية بين أبطال العمل الدرامى الهندى بجانب العامل الاستعراضى الذى تشتهر به المسلسلات والافلام الهندية .

مسلسل حب خادع الحلقة 54

وتتمحور قصة مسلسل حب خادع حول تارا البطلة تلك الفتاة القاتلة التى تقوم بقتل النساء بشكل غامض وذلك كعقاب لهم على أفعالهم حيث يبدأ المسلسل فى التتر الخاص به بظهور تقرأ وهي تقتل أمراة قامت بغش شريكها المدعو ديب وهو من رجال الاعمال الذين قد تعرفت عليهم تأرا واحبته فى مكان غير معلوم وبالحديث عن معنى المسلسل باللغة الهندية سوف نجد انه بمعنى سأموت فداء للحب والمسلسل من إخراج المخرج أرجوان بيجلاني وبطولة النجمة الهندية عائشة بنوار وعدد من النجوم الهنود .

تردد القناة الناقلة للحلقة 54 من مسلسل حب خادع

ويتم عرض حلقات المسلسل مدبلجة عبر قناة أم بى سى بليود يوم الخميس من كل أسبوع حيث كما يتم عرض المسلسل منذ 3 سنوات على قناة Colors تي في الهندية. ويمكنكم ضبط التردد الخاصة بجهاز الاستقبال عبر كتابة التردد الموضح بالجدول بالاسفل .