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مسلسل ” حكايات أبن الحداد ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

من المسلسلات الكوميدية الفانتازية الخفيفة التى تعرض خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م مسلسل حكايات ابن الحداد , الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الدرامي على شاشات التليفزيون .

موعد عرض مسلسل حكايات أبن الحداد – رمضان 1441

اعلنت قنوات سما دبي والبحرين  عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

حكايات أبن الحداد على قناة سما دبي

العرض : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

الإعادة الأولى : 23.30 ( الحادية عشر والنصف مساءاً )
الإعادة الثانية : 11.30 ( الحادية عشر والنصف صباحاً )

حكايات أبن الحداد على قناة البحرين

العرض : 18.45 ( السادسة وخمسة واربعون دقيقة مساءاً )

الإعادة الأولى : 23.30 ( الحادية عشر والنصف مساءاً )

فريق عمل مسلسل حكايات أبن الحداد

التمثيل : أبرار سبت – حسن محمد – فاطمة عبد الرحيم – على الغرير – ماجدة سلطان – أحمد مجلي – فاطمة كازروني – سلوى الجراش – محمد ياسين – خليل الرميثي – فيصل البوري – أحمد عيسى – نورة البلوشي – سودابة خليفة . نجم مساعد – يحيى عبد الرسول – ابتسام عبد الله – أمير دسمال – جاسم الضامن – جمعان الرويعي – ابراهيم البنكي – مبارك خميس – جعفر التمار – منيرة محمد .

التأليف : أحمد الكوهجي .

الإنتاج : مؤسسة حوار للإنتاج الفني.

الإخراج : يوسف الكوهجي.

ملخص فكرة وقصة مسلسل حكايات أبن الحداد

تدور الأحداث في إطار فانتازي كوميدي خلال حقبة قديمة حول الوالي وابنته الأميرة (ليلى).

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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