مسلسل ” حكايات أبن الحداد ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

من المسلسلات الكوميدية الفانتازية الخفيفة التى تعرض خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م مسلسل حكايات ابن الحداد , الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الدرامي على شاشات التليفزيون .
موعد عرض مسلسل حكايات أبن الحداد – رمضان 1441
اعلنت قنوات سما دبي والبحرين عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.
المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )
حكايات أبن الحداد على قناة سما دبي
العرض : 17.00 ( الخامسة مساءاً )
الإعادة الأولى : 23.30 ( الحادية عشر والنصف مساءاً )
الإعادة الثانية : 11.30 ( الحادية عشر والنصف صباحاً )
حكايات أبن الحداد على قناة البحرين
العرض : 18.45 ( السادسة وخمسة واربعون دقيقة مساءاً )
الإعادة الأولى : 23.30 ( الحادية عشر والنصف مساءاً )
فريق عمل مسلسل حكايات أبن الحداد
التمثيل : أبرار سبت – حسن محمد – فاطمة عبد الرحيم – على الغرير – ماجدة سلطان – أحمد مجلي – فاطمة كازروني – سلوى الجراش – محمد ياسين – خليل الرميثي – فيصل البوري – أحمد عيسى – نورة البلوشي – سودابة خليفة . نجم مساعد – يحيى عبد الرسول – ابتسام عبد الله – أمير دسمال – جاسم الضامن – جمعان الرويعي – ابراهيم البنكي – مبارك خميس – جعفر التمار – منيرة محمد .
التأليف : أحمد الكوهجي .
الإنتاج : مؤسسة حوار للإنتاج الفني.
الإخراج : يوسف الكوهجي.
ملخص فكرة وقصة مسلسل حكايات أبن الحداد
تدور الأحداث في إطار فانتازي كوميدي خلال حقبة قديمة حول الوالي وابنته الأميرة (ليلى).