مسلسل ” حكايات أبن الحداد ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

من المسلسلات الكوميدية الفانتازية الخفيفة التى تعرض خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م مسلسل حكايات ابن الحداد , الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الدرامي على شاشات التليفزيون .

موعد عرض مسلسل حكايات أبن الحداد – رمضان 1441

اعلنت قنوات سما دبي والبحرين عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

حكايات أبن الحداد على قناة سما دبي

العرض : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

الإعادة الأولى : 23.30 ( الحادية عشر والنصف مساءاً )

الإعادة الثانية : 11.30 ( الحادية عشر والنصف صباحاً )

حكايات أبن الحداد على قناة البحرين

العرض : 18.45 ( السادسة وخمسة واربعون دقيقة مساءاً )

الإعادة الأولى : 23.30 ( الحادية عشر والنصف مساءاً )

فريق عمل مسلسل حكايات أبن الحداد

التمثيل : أبرار سبت – حسن محمد – فاطمة عبد الرحيم – على الغرير – ماجدة سلطان – أحمد مجلي – فاطمة كازروني – سلوى الجراش – محمد ياسين – خليل الرميثي – فيصل البوري – أحمد عيسى – نورة البلوشي – سودابة خليفة . نجم مساعد – يحيى عبد الرسول – ابتسام عبد الله – أمير دسمال – جاسم الضامن – جمعان الرويعي – ابراهيم البنكي – مبارك خميس – جعفر التمار – منيرة محمد .

التأليف : أحمد الكوهجي .

الإنتاج : مؤسسة حوار للإنتاج الفني.

الإخراج : يوسف الكوهجي.

ملخص فكرة وقصة مسلسل حكايات أبن الحداد

تدور الأحداث في إطار فانتازي كوميدي خلال حقبة قديمة حول الوالي وابنته الأميرة (ليلى).