مسلسل ” حكايتي ” موعد العرض والإعادة – رمضان 2019

يعرض مسلسل حكايتي على الشاشات العربية خلال شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م ضمن السباق الدرامي الرمضاني , فهل تستطيع ياسيمن صبري في اول بطولة مطلقة لها من جذب الجمهور والخروج بنجاح يساعدها على الاستمرار كبطله مطلقة في السنوات القادمة .
مواعيد عرض وإعادة مسلسل حكايتي – رمضان 2019
المواعيد بحسب توقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )
حكايتي على قناة mbc 4
موعد العرض : 16.00 ( الرابعة مساءاُ )
الإعادة الأولى : 20.00 ( الثامنة مساءاً )
الإعادة الثانية : 4.00 ( الرابعة صباحاً )
الإعادة الثالثة : 9.00 ( التاسعة صباحاً )
حكايتي على قناة osn يا هلا الأولى
موعد العرض : 19.00 ( السابعة مساءاُ )
الإعادة الأولى : 7.30 ( السابعة والنصف صباحاً )
الإعادة الثانية : 13.00 ( الواحدة ظهراً )
ويعرض المسلسل ايضاً على قنوالت dmc العامة ودراما و cbc العامة ودراما و ON E و ON دراما و الفا مسلسلات ( سنضيف مواعديهم لاحقاً بمجرد الاعلان عنهم من قبل تلك القنوات العارضة )
نبذة عن قصة وفريق عمل مسلسل حكايتي
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