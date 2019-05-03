مسلسل ” حكايتي ” موعد العرض والإعادة – رمضان 2019

يعرض مسلسل حكايتي على الشاشات العربية خلال شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م ضمن السباق الدرامي الرمضاني , فهل تستطيع ياسيمن صبري في اول بطولة مطلقة لها من جذب الجمهور والخروج بنجاح يساعدها على الاستمرار كبطله مطلقة في السنوات القادمة .

مواعيد عرض وإعادة مسلسل حكايتي – رمضان 2019

المواعيد بحسب توقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

حكايتي على قناة mbc 4

موعد العرض : 16.00 ( الرابعة مساءاُ )

الإعادة الأولى : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة الثانية : 4.00 ( الرابعة صباحاً )

الإعادة الثالثة : 9.00 ( التاسعة صباحاً )

حكايتي على قناة osn يا هلا الأولى

موعد العرض : 19.00 ( السابعة مساءاُ )

الإعادة الأولى : 7.30 ( السابعة والنصف صباحاً )

الإعادة الثانية : 13.00 ( الواحدة ظهراً )

ويعرض المسلسل ايضاً على قنوالت dmc العامة ودراما و cbc العامة ودراما و ON E و ON دراما و الفا مسلسلات ( سنضيف مواعديهم لاحقاً بمجرد الاعلان عنهم من قبل تلك القنوات العارضة )

نبذة عن قصة وفريق عمل مسلسل حكايتي

في إطار درامي تدور أحداث المسلسل حول داليدا الفتاة القادمة من عائلة كبيرة والتي تدرس تصميم أزياء وتبدأ حياتها من الصفر بعد تعرضها لظروف قاسية وهربها إلى الإسكندرية ليلة زفافها، لتصبح خادمة في بيت أزياء كبير.

يشارك ياسمين صبري التمثيل في المسلسل كلاً من مها أبو عوف و أحمد حلاوة و وفاء عامر و إدوارد و إسلام جمال و أحمد حاتم و مصطفى درويس و أحمد جمال سعيد و جمال عبد الناصر و دنيا المصري و سارة نخلة وتامر شلتوت و نهال عنبر و مصطفى درويش و سارة التونسي و محمود الجندي و أحمد صلاح حسني و أحمد بدير.

المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي , والإخراج للمخرج أحمد سمير فرج , أما الانتاج لشركة سينرجي للإنتاج الفني.

← إقرأ أيضاً: