مسلسل ” رحى الأيام ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

يعرض مسلسل رحى الأيام خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م في السباق الدرامي الرمضاني على شاشات الفضائيات ضمن فئة المسلسلات الخليجية.

موعد عرض مسلسل رحى الأيام – رمضان 1441

اعلنت الإمارات عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

رحى الأيام على قناة الكويت

العرض : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

الإعادة : 2.00 ( الثانية صباحاً )

رحى الأيام على قناة المجلس

العرض : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

الإعادة : 2.00 ( الثانية صباحاً )

فريق عمل مسلسل رحى الأيام

التمثيل : جاسم النبهان – عبد الإمام عبد الله – مريم الغامدي – ماجد مطرب فواز – مشاري البلام – محمد الصيرفي – محمد الحملي – نور الكويتية – شيلاء سبت – طارق النفيسي – عبد العزيز السكيرين – عذاري – فهد مبارك – أحمد بن حسين – رابعة اليوسف – ياسة – حسين فارس – عبد الله الفريح – حسين الغضبان – غرور – خالد الثويني – عبد العزيز مندني – عصرية الزامل – نجاح الخطيب – عبد الله الخضر.

التأليف : مشاري حمود العميري .

الإنتاج : تليفزيون دولة الكويت.

الإخراج : حمد النوري.

ملخص وفكرة قصة مسلسل رحى الأيام

تدور الأحداث في إطار تراثي حول شقيقتين توأم تقع لهما العديد من المشاكل والعقبات.