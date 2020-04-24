مسلسل ” رحى الأيام ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

يعرض مسلسل رحى الأيام خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م في السباق الدرامي الرمضاني على شاشات الفضائيات ضمن فئة المسلسلات الخليجية.
موعد عرض مسلسل رحى الأيام – رمضان 1441
اعلنت الإمارات عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.
المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )
رحى الأيام على قناة الكويت
العرض : 17.00 ( الخامسة مساءاً )
الإعادة : 2.00 ( الثانية صباحاً )
رحى الأيام على قناة المجلس
العرض : 17.00 ( الخامسة مساءاً )
الإعادة : 2.00 ( الثانية صباحاً )
فريق عمل مسلسل رحى الأيام
التمثيل : جاسم النبهان – عبد الإمام عبد الله – مريم الغامدي – ماجد مطرب فواز – مشاري البلام – محمد الصيرفي – محمد الحملي – نور الكويتية – شيلاء سبت – طارق النفيسي – عبد العزيز السكيرين – عذاري – فهد مبارك – أحمد بن حسين – رابعة اليوسف – ياسة – حسين فارس – عبد الله الفريح – حسين الغضبان – غرور – خالد الثويني – عبد العزيز مندني – عصرية الزامل – نجاح الخطيب – عبد الله الخضر.
التأليف : مشاري حمود العميري .
الإنتاج : تليفزيون دولة الكويت.
الإخراج : حمد النوري.
ملخص وفكرة قصة مسلسل رحى الأيام
تدور الأحداث في إطار تراثي حول شقيقتين توأم تقع لهما العديد من المشاكل والعقبات.