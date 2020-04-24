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مسلسل ” رحى الأيام ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

يعرض مسلسل رحى الأيام خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م في السباق الدرامي الرمضاني على شاشات الفضائيات ضمن فئة المسلسلات الخليجية.

موعد عرض مسلسل رحى الأيام  – رمضان 1441

اعلنت الإمارات  عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

رحى الأيام  على قناة الكويت

العرض : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

الإعادة : 2.00 ( الثانية صباحاً )

رحى الأيام  على قناة المجلس

العرض : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

الإعادة : 2.00 ( الثانية صباحاً )

فريق عمل مسلسل رحى الأيام

التمثيل : جاسم النبهان – عبد الإمام عبد الله – مريم الغامدي – ماجد مطرب فواز – مشاري البلام – محمد الصيرفي – محمد الحملي – نور الكويتية – شيلاء سبت – طارق النفيسي – عبد العزيز السكيرين – عذاري – فهد مبارك – أحمد بن حسين – رابعة اليوسف – ياسة – حسين فارس – عبد الله الفريح – حسين الغضبان – غرور – خالد الثويني – عبد العزيز مندني – عصرية الزامل – نجاح الخطيب – عبد الله الخضر.

التأليف : مشاري حمود العميري .

الإنتاج : تليفزيون دولة الكويت.

الإخراج : حمد النوري.

ملخص وفكرة قصة مسلسل رحى الأيام

تدور الأحداث في إطار تراثي حول شقيقتين توأم تقع لهما العديد من المشاكل والعقبات.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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