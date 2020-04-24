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مسلسل ” رقم الحظ 7 ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

ضمن فئة المسلسلات الكوميدية الخليجية الى تبث على شاشة التليفزيون خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م مسلسل رقم الحظ 7 الذي يعرض ضمن المنافسة الدرامية الرمضانية .

موعد عرض مسلسل رقم الحظ 7 – رمضان 1441

اعلنت قناة دبي عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

رقم الحظ 7 على قناة دبي

العرض : 22.30 ( العاشرة والنصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 7.00 ( السابعة صباحاً )
الإعادة الثانية : 15.30 ( الثالثة والنصف عصراً )

فريق عمل مسلسل رقم الحظ 7

التمثيل : هيا عبد السلام – فؤاد علي – نيفين ماضي – محمد الحداد – ميثم بدر نوف السلطان – ناصر عباس – إيمان الحسينب – فيصل بوغازي – الآء شاكر ( ضيفة شرف ).

التأليف : مريم نصير .

مدير التصوير عدنان راضي .

مهندس الصوت : شادي حجازي .

المونتاج : رعد القصاب .

الإنتاج : مؤسسة دبي للإعلام – بي برودكشنز .

مساعد مخرج : نشأت الملحم.

المخرج المنفذ : فواز الجابر.

الإخراج : مصطفى رشيد.

ملخص فكرة وقصة مسلسل رقم الحظ 7

تدور الأحداث حول “منيرة” السيدة القوية والمسيطرة على كل شيء، لكنها فى نفس الوقت طيبة ومحبوبة رغم أسلوبها المستفز.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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