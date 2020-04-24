مسلسل ” رقم الحظ 7 ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

ضمن فئة المسلسلات الكوميدية الخليجية الى تبث على شاشة التليفزيون خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م مسلسل رقم الحظ 7 الذي يعرض ضمن المنافسة الدرامية الرمضانية .

موعد عرض مسلسل رقم الحظ 7 – رمضان 1441

اعلنت قناة دبي عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

رقم الحظ 7 على قناة دبي

العرض : 22.30 ( العاشرة والنصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 7.00 ( السابعة صباحاً )

الإعادة الثانية : 15.30 ( الثالثة والنصف عصراً )

فريق عمل مسلسل رقم الحظ 7

التمثيل : هيا عبد السلام – فؤاد علي – نيفين ماضي – محمد الحداد – ميثم بدر نوف السلطان – ناصر عباس – إيمان الحسينب – فيصل بوغازي – الآء شاكر ( ضيفة شرف ).

التأليف : مريم نصير .

مدير التصوير عدنان راضي .

مهندس الصوت : شادي حجازي .

المونتاج : رعد القصاب .

الإنتاج : مؤسسة دبي للإعلام – بي برودكشنز .

مساعد مخرج : نشأت الملحم.

المخرج المنفذ : فواز الجابر.

الإخراج : مصطفى رشيد.

ملخص فكرة وقصة مسلسل رقم الحظ 7

تدور الأحداث حول “منيرة” السيدة القوية والمسيطرة على كل شيء، لكنها فى نفس الوقت طيبة ومحبوبة رغم أسلوبها المستفز.