تعرف على القنوات الناقلة مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان وحلا شيحة من مسلسلات رمضان 2019

مسلسل زلزال، هو مسلسل النجم محمد رمضان لموسم رمضان 2019 وينافس المسلسل للدخول في أفضل مسلسلات رمضان 2019، خاصة أن محمد رمضان يمتلك ساحة شعبية عريضة تجعل من جميع أعماله محط أهتمام من عشاقه وحتى منتقديه، مسلسل زلزال بطولة حلا شيحة،بعد عودتها للتمثيل مرة آخرى وخلعها للحجاب، وبدأت قناة “DMC” الترويج للمسلسل وعرضت يوم أمس إعلان المسلسل، وكان محمد رمضان بعرض البرومو الأول للمسلسل عبر قناة الرسمية على اليوتيوب منذ أيام، وحقق نسب مشاهدة وصلت 1.6 مليون مشاهدة حتى الآن.

ونشرت الفنانة حلا شيحة صورة تجمعها بالنجم محمد رمضان من كواليس مسلسلهما الرمضاني الجديد زلزال وعلقت قائلة

:”صورة بحبها من كواليس العمل اللي سعيدة بوجودي فيه يارب النجاح كله زلزال رمضان 2019″.

فريق عمل مسلسل زلزال من مسلسلات رمضان 2019

مسلسل “زلزال”، يجسد بطولته الفنان محمد رمضان، والفنانة حلا شيحة، ونسرين أمين، ماجد المصري، أحمد صيام، حسام داغر، مصطفى منصور، هنادي مهنى، ونجوم آخرين، والمسلسل من تأليف الكاتب المميز عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر الدين، وإنتاج شركة “سينرجي” التي يملكها تامر مرسي، ويغني تتر المسلسل المطرب أحمد شيبة.

وأعلن محمد رمضان على أن مسلسل “زلزال” سيعرض في شهر رمضان المقبل، عبر شاشة قناتي DMC و MBC1.

وتدور فكرة وأحداث المسلسل ” زلزال” في فترة زلزال 1992، وتتجسد الأحداث حول رجل يشتري منزلا بأقساط، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يحدث زلزال 1992، وينهار المنزل ويموت المشتري وتتوالي الأحداث حيث يرفض البائع تسليم قطعة الأرض التي كان بها المنزل لورثة المشتري، وتتصاعد الأحداث وتتوالي الخلافات بينهم.

إعلان مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان

تردد قنوات العارضة لمسلسل زلزال رمضان 2019

قناة قمر الصناعي تردد معدل الترميز الاستقطاب قناة dmc نايل سات 11449 27500 أفقي قناة MBC 1 نايل سات 11470 27500 عمودي

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