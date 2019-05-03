مسلسل ” زلزال ” موعد العرض والإعادة – رمضان 2019

محمد رمضان اصبح احد النجوم الاساسين في التواجد كل عام بمسلسل في المنافسة الدرامية الرمضانية , ويتحدى الجميع هذا العام رمضان 1440 هـ / 2019 م بمسلسل زلزال , فهل يكتسب اكبر نسبة مشاهدة ام تكون الغلبة لمنافسيه.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل زلزال – رمضان 2019

المواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

زلزال على قناة mbc 1

موعد العرض : 21.30 ( التاسعة والنصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 8.00 ( الثامنة صباحاً )

ويعرض المسلسل على قناة mbcالعراق وقناتي dmc و dmc دراما وسنضيف المواعيد حال توفرها

نبذة عن قصة وفريق عمل مسلسل زلزال

تدور أحداث المسلسل حول الطالب الجامعي محمد حربي القادم من عائلة بسيطة تعيش في قرية في القاهرة حلم غامض لم يبح به لأحد باستثناء أمه.

يشارك محمد رمضان البطولة الفنانة حلا شيحه بعد عودتها الى التمثيل بعد اعتزالها الفن مع الفنانين سامى عبد الحليم و يوسف عثمان و هنادي مهنا و مصطفى منصور و محمد الحناوي و حنان سليمان و محمد فتحي و سعيد الصالح و محمود حجازي و محمد الشهاوي و محمد الدقاق و إبلاام شكري و حسام داغر و ماجد المصري – أحمد صيام و نسرين أمين .

المسلسل من تأليف عبد الرحيم , والإخراج للمخرج إبراهيم فخر , والانتاج لشركة سينرجي للإنتاج الفني.

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