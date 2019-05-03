مسلسل زهرة الثالوث الحلقة 8 الان على قناة atv

ينتظر عشاق المسلسل التركي اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر مايو الجاري الحلقة الثامنة من مسلسل زهرة الثالوث على قناة اي تي في التركية، وقد اكتسب زهرة الثالوث جماهيرية كبيرة للغاية في الفترة الأخيرة نظرا للاحداث الدرامية المميزة التي تكون بداخله، وقد وصل اعداد مشاهدين المسلسل الى ملايين من المتابعين نظرا أقصاه الدرامية المثيرة.

مسلسل زهرة الثالوث الحلقة 8

وتدور أحداث المسلسل التركي حول شاب يسمي ميران فقد والديه بسبب أسرة قامت بذلك، وقصه المسلسل حول بداية هذا الشاب في محاولة الانتقام لوالديه .عن طريق الدخول إلى الأسرة التي قامت بقتل والديه، ومحاولة حبه لفتاتهم الصغيؤة، حتى يتمكن من الانتقام منهم، ولكنه في حين فجأه سعر أنه يحبها بصدق، وتبدأ هنا قصة المسلسل التركي، تابعونا في موقعنا كلمة دوت اورج لنتعرف معا على أحداث الحلقة الثامنة المثير التي تنقل خلال ساعات اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر مايو الجاري لعام 2019.

ويقوم موقع النور العارض لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس ببث الحلقة مترجمة ايضا بعد عرضها على قناة atv.

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