مسلسل ” سوق الحرير ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

مسلسل سوق الحرير أحد اهم المسلسلات السورية التى تبث خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م , ضمن المنافسة الدرامية الرمضانية على شاشات التليفزيون .

موعد عرض مسلسل سوق الحرير – رمضان 1441

اعلنت قنوات ام بي سي والفضائية السورية وسوريا دراما عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت سوريا ( +3 توقيت جرينتش )

سوق الحرير على قناة mbc1

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة : 4.00 ( الرابعة صباحاً )

سوق الحرير على قناة mbc العراق

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة :

سوق الحرير على قناة mbc5

العرض : 3.00 ( الثالثة صباحاً )

الإعادة : 18.00 ( السادسة مساءاً )

سوق الحرير على قناة سوريا دراما

العرض : 2.00 ( الثانية صباحاً )

الإعادة : 11.00( الحادية عشر صباحاً )

سوق الحرير على قناة الفضائية السورية

العرض : 00.00 ( الثانية عشر منتصف الليل )

الإعادة :

فريق عمل مسلسل سوق الحرير

التمثيل : بسام كوسا – سلوم حداد – كاريس بشار – نادين تحسين بك – فادي صبيح – أسعد فضة – دارين حداد – عبد الهادي الصباغ – قمر خلف – وفاء موصللي – ميلاد يوسف – ريام كفارنة – سهير فهد – عبد الرحيم سعد – شادي الصفدي – نزار أبو حجر – جفرا يونس – يزن خليل – رنا كرم – هيفاء واصف – أمانة والي – سوسن أبو عفار – فادي الشامي – نهال عنبر – شادي جان – ربيع جان – كريم النويلاتي – لوريس قزق – مؤيد الملا – باسل خليل – مهران نعمر – حيدر فارس – أحمد رافع – نعيم حمدي – إيمان عبد العزيز.

التاليف : بسام الملا ( فكرة ) – حنان حسين المهرجي ( مؤلف ).

الإخراج : بسام الملا – مؤمن الملا.