مسلسل ” سوق الحرير ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

مسلسل سوق الحرير أحد اهم المسلسلات السورية التى تبث خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م , ضمن المنافسة الدرامية الرمضانية على شاشات التليفزيون .
موعد عرض مسلسل سوق الحرير – رمضان 1441
اعلنت قنوات ام بي سي والفضائية السورية وسوريا دراما عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.
المواعيد بتوقيت سوريا ( +3 توقيت جرينتش )
سوق الحرير على قناة mbc1
العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )
الإعادة : 4.00 ( الرابعة صباحاً )
سوق الحرير على قناة mbc العراق
العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )
الإعادة :
سوق الحرير على قناة mbc5
العرض : 3.00 ( الثالثة صباحاً )
الإعادة : 18.00 ( السادسة مساءاً )
سوق الحرير على قناة سوريا دراما
العرض : 2.00 ( الثانية صباحاً )
الإعادة : 11.00( الحادية عشر صباحاً )
سوق الحرير على قناة الفضائية السورية
العرض : 00.00 ( الثانية عشر منتصف الليل )
الإعادة :
فريق عمل مسلسل سوق الحرير
التمثيل : بسام كوسا – سلوم حداد – كاريس بشار – نادين تحسين بك – فادي صبيح – أسعد فضة – دارين حداد – عبد الهادي الصباغ – قمر خلف – وفاء موصللي – ميلاد يوسف – ريام كفارنة – سهير فهد – عبد الرحيم سعد – شادي الصفدي – نزار أبو حجر – جفرا يونس – يزن خليل – رنا كرم – هيفاء واصف – أمانة والي – سوسن أبو عفار – فادي الشامي – نهال عنبر – شادي جان – ربيع جان – كريم النويلاتي – لوريس قزق – مؤيد الملا – باسل خليل – مهران نعمر – حيدر فارس – أحمد رافع – نعيم حمدي – إيمان عبد العزيز.
التاليف : بسام الملا ( فكرة ) – حنان حسين المهرجي ( مؤلف ).
الإخراج : بسام الملا – مؤمن الملا.