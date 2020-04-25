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مسلسل ” سوق الحرير ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

مسلسل سوق الحرير  أحد اهم المسلسلات السورية التى تبث خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م , ضمن المنافسة الدرامية الرمضانية على شاشات التليفزيون .

موعد عرض مسلسل سوق الحرير  – رمضان 1441

اعلنت قنوات ام بي سي والفضائية السورية وسوريا دراما عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت سوريا ( +3 توقيت جرينتش )

سوق الحرير على قناة mbc1

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة : 4.00 ( الرابعة صباحاً )

سوق الحرير على قناة mbc العراق

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة :

سوق الحرير على قناة mbc5

العرض : 3.00 ( الثالثة صباحاً )

الإعادة : 18.00 ( السادسة مساءاً )

سوق الحرير على قناة سوريا دراما 

العرض : 2.00 ( الثانية صباحاً )

الإعادة :  11.00( الحادية عشر صباحاً )

سوق الحرير على قناة الفضائية السورية

العرض : 00.00 ( الثانية عشر منتصف الليل )

الإعادة :

فريق عمل مسلسل سوق الحرير

التمثيل : بسام كوسا – سلوم حداد – كاريس بشار – نادين تحسين بك – فادي صبيح – أسعد فضة – دارين حداد – عبد الهادي الصباغ – قمر خلف – وفاء موصللي – ميلاد يوسف – ريام كفارنة – سهير فهد – عبد الرحيم سعد – شادي الصفدي – نزار أبو حجر – جفرا يونس – يزن خليل – رنا كرم – هيفاء واصف – أمانة والي – سوسن أبو عفار – فادي الشامي – نهال عنبر – شادي جان – ربيع جان – كريم النويلاتي – لوريس قزق – مؤيد الملا – باسل خليل – مهران نعمر – حيدر فارس – أحمد رافع – نعيم حمدي – إيمان عبد العزيز.

التاليف : بسام الملا ( فكرة ) – حنان حسين المهرجي ( مؤلف ).

الإخراج : بسام الملا – مؤمن الملا.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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