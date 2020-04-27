مسلسل شباب البومب الجزء التاسع هل سيذاع في رمضان 2020؟

عودتنا قناة روتانا خليجية وعلى مدار ثماني سنوات متتالية، بعرض المسلسل الشبابي الأول مسلسل شباب البومب، والذي يحظى بجماهيرية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي لما يتناوله من المشاكل الخاصة بالمجتمع ومشاكل الشباب، بمشاركة باقة من أفضل نجوم السعودية، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يتساءل البعض عن أوقات عرض مسلسل شباب البومب، واحتل التريند جمل كثيرة مثل متى وقت مسلسل شباب البومب على أي قناة يعرض المسلسل وسنجيب على هذه التساؤلات.

متى وقت مسلسل شباب البومب؟

على خلاف كل التوقعات توقع الجميع أن يعرض المسلسل على شاشة قناة روتانا خليجية مثل كل عام، ولكن للأسف لن يعرض المسلسل هذا العام على القناة لأسباب مبهمة وغير معروفة، وخابت ظنون ملايين المتابعين خاصة في المملكة العربية السعودية، ولا يعرف حتى الآن هل سيعرض مسلسل شباب البومب مرة أخرى في وقت لاحق هذا العام من عدمه، وهل يعرض على قناة روتانا خليجية أو على أية قنوات أخرى أو على اليوتيوب.

أسباب عدم عرض مسلسل شباب البومب في رمضان 2020

في الحقيقة لا يوجد أخبار مؤكدة عن أسباب عدم عرض المسلسل خلال رمضان 2020 ولكن، من المحتمل بنسبة كبيرة أن يكون السبب هو الظروف الصحية حول العالم، وانتشار الفيروس والذي أدى بدوره إلى توقف عدد من الأعمال الدرامية المختلفة، ومن ضمنها المسلسل.

هذا وفي وقت لاحق أعلن احد أبطال المسلسل وهو النجم السعودي “فيصل العيسى” عن تقديمه لمسلسل جديد يحمل اسم “مامجي” .

وفي سياق آخر قامت قناة روتانا خليجية على صفحتها على منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، بحذف جميع حلقات المسلسل السابقة على قناتها الرسمية بدون أسباب معلنة.

هذا ولم يتم إصدار أية تصريحات من القناة حول موعد عرض مسلسل شباب البومب الجزء التاسع من عدمه سواء في رمضان 2020 أو خلال الفترة القادمة.

تردد قناة روتانا خليجية ناقلة مسلسل شباب البومب المواسم الماضية

إليكم تردد قناة روتانا خليجية الناقل ألحصري لمسلسل شباب البومب، في حالة عرضه لاحقا.

على قمر نايل سات تبث القناة على التردد 11296 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي.

على قمر بدر تبث على التردد 11843 معدل الترميز 27500 استقطاب أفقي.

عشاق الدراما يمكنهم متابعة مواعيد المسلسلات السورية في رمضان 2020 بالإضافة إلى موعد المسلسلات الخليجية في رمضان 2020 وفي حالة وجود أية أخبار عن توقيت عرض مسلسل شباب البومب، أو أين يعرض مسلسل شباب البومب سيتم تحديث الموضوع في الحال.

ردود أفعال الجمهور حول عدم عرض مسلسل شباب البومب

بعد أن امتلأ تريند الأخبار بجمل حول كم الساعة يعرض مسلسل شباب البومب، أو الساعة كم يجي مسلسل شباب البومب، وغيرها من الجمل التي امتلأت بها محركات البحث، خاب ظنهم وأظهرت التعليقات خيبة أمل الجمهور جراء عدم عرض المسلسل فنجد على موقع التغريدات الشهير تويتر ردود فعل حزينة لعدم عرض المسلسل وكان أشهرها.

– ويبقى رمضِان ناقص بدون شبُاب البومب Broken heart Broken heart.