مسلسل ” شبر ميه ” مواعيد العرض والإعادة على dmc – اكتوبر 2019

مسلسل ” شبر ميه ” مواعيد العرض والإعادة على dmc – اكتوبر 2019

العرض الأول والحصري لمسلسل شبر ميه يبدأ مع أولى حلقات المسلسل على قناتي dmc و dmc دراما مساء اليوم الاثنين الموافق 7 اكتوبر 2019 , والمسلسل مكون من 50 حلقة , وهو من بطولة احمد السعدني .







موعد عرض وإعادة مسلسل شبر ميه

الحلقة الأولى من المسلسل تذاع يوم الاثنين الموافق 7-10-2019 م







المواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

شبر ميه على قناة dmc

يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الاربعاء

العرض : 8.00 الثامنة مساءاً .







الإعادة من الأحد الى الخميس

إعادة أولى : 3.00 الثالثة صباحاً ( بعد منتصف الليل )

إعادة ثانية : 12.30 الثانية عشر والنصف مساءاً ( بعد الظهر )

شبر ميه على قناة dmc دراما

يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الاربعاء

العرض : 11.00 الحادية عشر مساءاً .

الإعادة من الأحد الى الخميس

إعادة أولى : 9.00 التاسعة صباحاً

إعادة ثانية : 4.00 الرابعة مساءاً ( عصراً )

فريق عمل مسلسل شبر ميه

التمثيل : أحمد السعدني، ومراد مكرم، ومحمد علي رزق، ونهى عابدين، وثراء جبيل، وندى موسى، وسارة نخلة، ونجلاء بدر، ورجاء الجداوي، وأحمد مجدي، وخالد الشيوي، وطاهرة، ورشا بن معاوية, وحنان سليمان

التأليف : ورشة كتابة تحت اشراف شريف بدر الدين، وفريق الكتابة نهال سماحة، وماريان هاني، وضحى إبراهيم توفيق، ومحمد هشام عبيه، ومحمود شافعي.

الإنتاج : سينرجي وسيليمديا

الإخراج : طارق رفعت.