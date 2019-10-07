مسلسل ” شبر ميه ” مواعيد العرض والإعادة على dmc – اكتوبر 2019
العرض الأول والحصري لمسلسل شبر ميه يبدأ مع أولى حلقات المسلسل على قناتي dmc و dmc دراما مساء اليوم الاثنين الموافق 7 اكتوبر 2019 , والمسلسل مكون من 50 حلقة , وهو من بطولة احمد السعدني .
موعد عرض وإعادة مسلسل شبر ميه
الحلقة الأولى من المسلسل تذاع يوم الاثنين الموافق 7-10-2019 م
المواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )
شبر ميه على قناة dmc
يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الاربعاء
العرض : 8.00 الثامنة مساءاً .
الإعادة من الأحد الى الخميس
إعادة أولى : 3.00 الثالثة صباحاً ( بعد منتصف الليل )
إعادة ثانية : 12.30 الثانية عشر والنصف مساءاً ( بعد الظهر )
شبر ميه على قناة dmc دراما
يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الاربعاء
العرض : 11.00 الحادية عشر مساءاً .
الإعادة من الأحد الى الخميس
إعادة أولى : 9.00 التاسعة صباحاً
إعادة ثانية : 4.00 الرابعة مساءاً ( عصراً )
فريق عمل مسلسل شبر ميه
التمثيل : أحمد السعدني، ومراد مكرم، ومحمد علي رزق، ونهى عابدين، وثراء جبيل، وندى موسى، وسارة نخلة، ونجلاء بدر، ورجاء الجداوي، وأحمد مجدي، وخالد الشيوي، وطاهرة، ورشا بن معاوية, وحنان سليمان
التأليف : ورشة كتابة تحت اشراف شريف بدر الدين، وفريق الكتابة نهال سماحة، وماريان هاني، وضحى إبراهيم توفيق، ومحمد هشام عبيه، ومحمود شافعي.
الإنتاج : سينرجي وسيليمديا
الإخراج : طارق رفعت.