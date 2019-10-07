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مسلسل ” شبر ميه ” مواعيد العرض والإعادة على dmc – اكتوبر 2019

بواسطة محمد عبد الرازق 0

العرض الأول والحصري لمسلسل شبر ميه يبدأ مع أولى حلقات المسلسل على قناتي dmc  و dmc دراما مساء اليوم الاثنين الموافق 7 اكتوبر 2019 , والمسلسل مكون من 50 حلقة , وهو من بطولة احمد السعدني .



موعد عرض وإعادة مسلسل شبر ميه

الحلقة الأولى من المسلسل تذاع يوم الاثنين الموافق 7-10-2019 م



المواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

شبر ميه على قناة dmc

يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الاربعاء

العرض : 8.00 الثامنة  مساءاً .



الإعادة من الأحد الى الخميس

إعادة أولى : 3.00 الثالثة صباحاً ( بعد منتصف الليل )
إعادة ثانية : 12.30 الثانية عشر والنصف مساءاً ( بعد الظهر )

شبر ميه على قناة dmc دراما

يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الاربعاء

العرض : 11.00 الحادية عشر مساءاً .

الإعادة من الأحد الى الخميس

إعادة أولى : 9.00 التاسعة صباحاً
إعادة ثانية : 4.00 الرابعة مساءاً ( عصراً )

فريق عمل مسلسل شبر ميه

التمثيل : أحمد السعدني، ومراد مكرم، ومحمد علي رزق، ونهى عابدين، وثراء جبيل، وندى موسى، وسارة نخلة، ونجلاء بدر، ورجاء الجداوي، وأحمد مجدي، وخالد الشيوي، وطاهرة، ورشا بن معاوية, وحنان سليمان

التأليف : ورشة كتابة تحت اشراف شريف بدر الدين، وفريق الكتابة نهال سماحة، وماريان هاني، وضحى إبراهيم توفيق، ومحمد هشام عبيه، ومحمود شافعي.

الإنتاج : سينرجي وسيليمديا

الإخراج : طارق رفعت.

 



محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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