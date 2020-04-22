Take a fresh look at your lifestyle.


مسلسل ” شغف ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020 ( هدى حسين )

بواسطة محمد عبد الرازق

من المسلسلات الخليجية التى تتنافس هذا العام في السباق الدرامي الرمضاني مسلسل شغف الذي يذاع خلال شهر رمضان 2020 م / 1441 هـ على شاشات الفضائيات.

موعد عرض مسلسل شغف – رمضان 1441

اعلنت قنوات ام بي سي دراما والبحرين سما دبي سلطنة عمان وايه تي في  عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

شغف على قناة البحرين

العرض : 19.15 ( السابعة والربع مساءاً )

الإعادة الأولى : 10.30 ( العاشرة والنصف صباحاً )

شغف على قناة سما دبي

العرض : 21.00 ( التاسعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 5.00 ( الخامسة صباحاً )

شغف على قناة atv

العرض :

الإعادة الأولى :

شغف على قناة سلطنة عمان

العرض :

الإعادة الأولى :

شغف على قناة mbc دراما

العرض :

الإعادة الأولى :

فريق عمل مسلسل شغف

التمثيل : هدى حسين – حسين المنصور – زهرة عرفات – جاسم النبهان – سليمان الياسين – عبد الله بوشهري – ريم ارحمة – نورا – أوس الشطي – هدى حمدان – ناصر كرماني – عبد الله الطراروة – سارة القبندي – سلوى الجراش.

التأليف : علاء حمزة .

الإنتاج : مركز فن الروان للإنتاج الفني .

الإخراج : محمد القفاص.

ملخص فكرة وقصة مسلسل شغف

تتناول الأحداث في إطار درامي رومانسي مثلث جنون الحب، حيث تقع فنانة تشكيلية في حب شاب يصغرها في السن، في الوقت الذي يتعلق بقلبها شخص أخر.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

قد يعجبك ايضا
أخبار الفن

مسلسل ” جنة هلي ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020 ( سعاد عبد الله…

أخبار الفن

موعد عرض مسلسل الأختيار وموعد الاعادة الاولى والثانية

أخبار الفن

موعد مسلسلات وبرامج قناة ام بي سي مصر mbc masr فى رمضان 2020

أخبار الفن

فيفي عبده ترفع دعوى ضد رامز جلال وتتحدث عن استضافتها ببرنامجه الجديد “رامز…

أخبار الفن

بالمواعيد خريطة برامج الراديو 9090

أخبار الفن

موعد مسلسلات وبرامج رمضان 2020 على قناة ابوظبى وموعد الاعادة

أخبار الفن

كلمات وفيديو : أوبريت ” إنت أقوى ” لمجموعة من نجوم الغناء

أخبار الفن

مسلسلات رمضان 2020 السورية والقنوات الناقلة

أخبار الفن

قناة الامارات رمضان 2020 : دليل مواعيد المسلسلات والبرامج

أخبار الفن

مسلسلات رمضان 2020 وقنوات عرضها محدثة اولا بأول


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.