مسلسل ” شغف ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020 ( هدى حسين )

من المسلسلات الخليجية التى تتنافس هذا العام في السباق الدرامي الرمضاني مسلسل شغف الذي يذاع خلال شهر رمضان 2020 م / 1441 هـ على شاشات الفضائيات.

موعد عرض مسلسل شغف – رمضان 1441

اعلنت قنوات ام بي سي دراما والبحرين سما دبي سلطنة عمان وايه تي في عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

شغف على قناة البحرين

العرض : 19.15 ( السابعة والربع مساءاً )

الإعادة الأولى : 10.30 ( العاشرة والنصف صباحاً )

شغف على قناة سما دبي

العرض : 21.00 ( التاسعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 5.00 ( الخامسة صباحاً )

شغف على قناة atv

العرض :

الإعادة الأولى :

شغف على قناة سلطنة عمان

العرض :

الإعادة الأولى :

شغف على قناة mbc دراما

العرض :

الإعادة الأولى :

فريق عمل مسلسل شغف

التمثيل : هدى حسين – حسين المنصور – زهرة عرفات – جاسم النبهان – سليمان الياسين – عبد الله بوشهري – ريم ارحمة – نورا – أوس الشطي – هدى حمدان – ناصر كرماني – عبد الله الطراروة – سارة القبندي – سلوى الجراش.

التأليف : علاء حمزة .

الإنتاج : مركز فن الروان للإنتاج الفني .

الإخراج : محمد القفاص.

ملخص فكرة وقصة مسلسل شغف

تتناول الأحداث في إطار درامي رومانسي مثلث جنون الحب، حيث تقع فنانة تشكيلية في حب شاب يصغرها في السن، في الوقت الذي يتعلق بقلبها شخص أخر.