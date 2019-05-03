مسلسل ” شقة فيصل ” موعد العرض والإعادة – رمضان 2019

بعد ثلاث سنوات من تصوير مسلسل شقة فيصل تعرض الحلقة الأولى منه على قناة ام بي سي مصر كعرض أول وحضري ليلة السبت أو بمعنى ادق في اول لحظات يوم الاحد 5 مايو 2019 , حيث يتنافس المسلسل ضمن السباق الدرامي الرمضاني السنوي على الشاشات العربية في رمضان 1440 هـ / 2019 م .

مواعيد العرض والإعادة مسلسل شقة فيصل – رمضان 2019

المواعيد بحسب توقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

شقة فيصل على قناة mbc مصر

العرض الأول : 00.00 ( الثانية عشر منتصف الليل )

الإعادة الأولى : 12.000 ( الثانية عشر ظهراً )

الإعادةالثانية: 18.00 ( السادسة مساءاً )

نبذة عن قصة وفريق عمل المسلسل

المسلسل من نوعية الدراما الكوميدية تدور أحداثه حول الصدفة ودورها الكبير في حياة أربعة شبان، إذ يجمعهم القدر في شقة بحي فيصل في مصر، حيث يمتلك كل واحد منهم حلماً وغاية يسعى إلى تحقيقها رغم كل العقبات والتحديات التي تواجههم.

المسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز و ايتن عامر و صلاح عبد الله و نسرين أمين و الفنان الراحل وائل نور ( آخر اعماله ) و مي القاضي و محمد فاروق شيبا و منة عرفة و ثراء جبيل و ندى موسى و أحمد فتحي و شريف مجدى و أحمد عادل .

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإنتاج سكرين 2000 ( أمين شوقي ) , أما الإخراج للمخرجة شرين عادل.

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