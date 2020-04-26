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مسلسل ” ضرب الرمل ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

مسلسل ضرب الرمل من المسلسلات السعودية التى تتنافس بقوة في فئة المسلسلات الخليجية خلال السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام رمضان 1441 هـ / 2020 م, فهل يستطيع المسلسل حصد النسبة الاكبر من المشاهدة في هذا السباق .

موعد عرض مسلسل ضرب الرمل – رمضان 1441

اعلنت قناة ام بي سي عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

ضرب الرمل على قناة SBC

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.00 ( الثالثة صباحاً )

فريق عمل مسلسل ضرب الرمل

التمثيل : محمد الطويان – خالد عبد الرحم – ريتا حرب – أميرة محمد – ريم الفهد – جبران الجبران – محمد الشدوخي – أسامة القس – ناصر الربيعان – ليلى سليمان – مروة محمد – عبد العزيز السكيرين .

التاليف : محمد المزيني .

الإنتاج : هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية . الإخراج : ماجد الربيعان.

ملخص فكرة وقصة مسلسل ضرب الرمل

يتناول العمل التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي خلال ثلاثة عقود، وانعكاس فترة ما يقرب من 30 عامًا على المجتمع.

على هامش عرض المسلسل تصدر مسلسل “ضرب الرمل” تريند تويتر السعودية، فور عرض الحلقة الأولى منه، ليكون لمشهد صفع الفنانة مروة محمد لزميلتها فوز العبدالله نصيب الأسد من التعليقات.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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