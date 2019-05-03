مسلسل ” فكرة بمليون جنيه ” موعد العرض والإعادة – رمضان 2019

من المتوقع ان يحصد مسلسل فكرة بمليون جنية للفنان الكوميدي على ربيع نسبة نجاح ومشاهدة كبيرة في فئة المسلسلات الكوميدية المتنافسة في السباق الدرامي الرمضاني على الشاشات العربية خلال شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م .

مواعيد العرض والإعادة مسلسل فكرة بمليون جنيه – رمضان 2019

المواعيد بحسب توقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

فكرة بمليون جنية على قناة mbc مصر

العرض الأول : 23.00 ( الحادية عشر ليلاً )

الإعادة الأولى : 2.00 ( الثانية بعد منتصف الليل )

الإعادةالثانية: 11.00 ( الحادية عشر صباحاً )

الإعادة الثالثة : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

نبذة عن قصة وفريق عمل المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول الشاب الطموح علاء الذي يفشل في تحقيق حلمه بالدخول إلى كلية الهندسة، وبات يشعر بأن آماله في الحياة بدأت تضيع. لكن كونه شاب لا يؤمن باليأس، سرعان ما ينفض عن عاتقه غبار الفشل، ويتوصل إلى فكرة ستحدث ثورة في حياته.

المسلسل من بطولة كلاً من على ربيع و طارق عبد العزيز و صابرين و صلاح عبد الله و مايان السيد و كريم عفيفي و وليد فواز و سهر الصايغ و إبرام سمير و أحمد سلطان و ولاء الشريف و خالد كمال و حامد الشراب و خالد عليش و محمد محمود .

المسلسل من تأليف اياد إبراهيم و شريف يسرى , وإخراج المخرج وائل إحسان أما الإنتاج سيدرز آرت برودكشن ( صباح إخوان ).

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