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مسلسل ” في ذاكرة الظل ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

عرض مسلسل في ذاكرة الظل خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م في السباق الدرامي الرمضاني على شاشات الفضائيات ضمن فئة المسلسلات الخليجية.

موعد عرض مسلسل في ذاكرة الظل  – رمضان 1441

اعلنت الكويت وروتانا والشارقة وبين دراما عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

في ذاكرة الظل قناة الكويت

العرض : 20.30 ( الثامنة والنصف مساءاً )

الإعادة : 3.00 ( الثالثة صباحاً )
الإعادة الثانية : 8.30 ( الثامنة والنصف صباحاً )

في ذاكرة الظل قناة روتانا خليجية

العرض : 2.30 ( الثانية والنصف صباحاً )

الإعادة :

في ذاكرة الظل قناة روتانا دراما

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة :

في ذاكرة الظل قناة روتانا الشارقة

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة :

في ذاكرة الظل قناة beIN دراما

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى: 6.00 ( السادسة صباحاً )
الإعادة الثانية : 11.00( الحادية عشر صباحاً )
الإعادة الثالثة : 16.00 ( الرابعة مساءاً )

فريق عمل مسلسل في ذاكرة الظل

التمثيل : داود حسين – عبير الجندي – يعقوب عبد الله – شيماء علي – أحمد إيراج – محمد صفر – شايع الشايع – عبد الله عبد الرضا – فرح المهدي – فيصل المزعل – تقى – منصور البلوشي – هاني الطباخ – على العلي – ياسة – غرور – رانيا شهاب.

التأليف : مريم نصير.

مدير التصوير : علاء الحوساني .

الموسيقى : محمد الشريدة ( الكلمات ) – راكان ( الألحان ) – براك المطوع ( التوزيع الموسيقى ) – منتظر الزاير ( مكس وماستر ) – عايض يوسف ( غناء ).

الإنتاج : كتويل للإنتاج الفني .

الإشراف العام : عبد الله عبد الرضا .

فريق الإخراج : محمد المنصوري ( مساعد مخرج ) – مهدي هيثم ( مساعد مخرج أول ) – محمد السعد ( مخرج منفذ ) .

الإخراج : محمد كاظم.

ملخص فكرة وقصة مسلسل في ذاكرة الظل

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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