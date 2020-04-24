مسلسل ” في ذاكرة الظل ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

عرض مسلسل في ذاكرة الظل خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م في السباق الدرامي الرمضاني على شاشات الفضائيات ضمن فئة المسلسلات الخليجية.

موعد عرض مسلسل في ذاكرة الظل – رمضان 1441

اعلنت الكويت وروتانا والشارقة وبين دراما عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

في ذاكرة الظل قناة الكويت

العرض : 20.30 ( الثامنة والنصف مساءاً )

الإعادة : 3.00 ( الثالثة صباحاً )

الإعادة الثانية : 8.30 ( الثامنة والنصف صباحاً )

في ذاكرة الظل قناة روتانا خليجية

العرض : 2.30 ( الثانية والنصف صباحاً )

الإعادة :

في ذاكرة الظل قناة روتانا دراما

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة :

في ذاكرة الظل قناة روتانا الشارقة

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة :

في ذاكرة الظل قناة beIN دراما

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى: 6.00 ( السادسة صباحاً )

الإعادة الثانية : 11.00( الحادية عشر صباحاً )

الإعادة الثالثة : 16.00 ( الرابعة مساءاً )

فريق عمل مسلسل في ذاكرة الظل

التمثيل : داود حسين – عبير الجندي – يعقوب عبد الله – شيماء علي – أحمد إيراج – محمد صفر – شايع الشايع – عبد الله عبد الرضا – فرح المهدي – فيصل المزعل – تقى – منصور البلوشي – هاني الطباخ – على العلي – ياسة – غرور – رانيا شهاب.

التأليف : مريم نصير.

مدير التصوير : علاء الحوساني .

الموسيقى : محمد الشريدة ( الكلمات ) – راكان ( الألحان ) – براك المطوع ( التوزيع الموسيقى ) – منتظر الزاير ( مكس وماستر ) – عايض يوسف ( غناء ).

الإنتاج : كتويل للإنتاج الفني .

الإشراف العام : عبد الله عبد الرضا .

فريق الإخراج : محمد المنصوري ( مساعد مخرج ) – مهدي هيثم ( مساعد مخرج أول ) – محمد السعد ( مخرج منفذ ) .

الإخراج : محمد كاظم.

ملخص فكرة وقصة مسلسل في ذاكرة الظل