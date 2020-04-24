مسلسل ” في ذاكرة الظل ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

عرض مسلسل في ذاكرة الظل خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م في السباق الدرامي الرمضاني على شاشات الفضائيات ضمن فئة المسلسلات الخليجية.
موعد عرض مسلسل في ذاكرة الظل – رمضان 1441
اعلنت الكويت وروتانا والشارقة وبين دراما عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.
المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )
في ذاكرة الظل قناة الكويت
العرض : 20.30 ( الثامنة والنصف مساءاً )
الإعادة : 3.00 ( الثالثة صباحاً )
الإعادة الثانية : 8.30 ( الثامنة والنصف صباحاً )
في ذاكرة الظل قناة روتانا خليجية
العرض : 2.30 ( الثانية والنصف صباحاً )
الإعادة :
في ذاكرة الظل قناة روتانا دراما
العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )
الإعادة :
في ذاكرة الظل قناة روتانا الشارقة
العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )
الإعادة :
في ذاكرة الظل قناة beIN دراما
العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )
الإعادة الأولى: 6.00 ( السادسة صباحاً )
الإعادة الثانية : 11.00( الحادية عشر صباحاً )
الإعادة الثالثة : 16.00 ( الرابعة مساءاً )
فريق عمل مسلسل في ذاكرة الظل
التمثيل : داود حسين – عبير الجندي – يعقوب عبد الله – شيماء علي – أحمد إيراج – محمد صفر – شايع الشايع – عبد الله عبد الرضا – فرح المهدي – فيصل المزعل – تقى – منصور البلوشي – هاني الطباخ – على العلي – ياسة – غرور – رانيا شهاب.
التأليف : مريم نصير.
مدير التصوير : علاء الحوساني .
الموسيقى : محمد الشريدة ( الكلمات ) – راكان ( الألحان ) – براك المطوع ( التوزيع الموسيقى ) – منتظر الزاير ( مكس وماستر ) – عايض يوسف ( غناء ).
الإنتاج : كتويل للإنتاج الفني .
الإشراف العام : عبد الله عبد الرضا .
فريق الإخراج : محمد المنصوري ( مساعد مخرج ) – مهدي هيثم ( مساعد مخرج أول ) – محمد السعد ( مخرج منفذ ) .
الإخراج : محمد كاظم.