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مسلسل ” قابيل ” موعد العرض والإعادة – رمضان 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

تدور أحداث مسلسل قابيل في جو من الإثارة والتشويق والجريمة والغموض , وهو ما يعتمد عليه صناع العمل للحصول على أكبر نسبة مشاهدة ضمن المنافسة الدرامية الرمضانية على الشاشات العربية في رمضان 1440 هـ / 2019 م .

مواعيد عرض وإعادة مسلسل قابيل – رمضان 2019

تبدأ قناة mbc مصر في عرض المسلسل ليلة السبت 4 مايو 2019 , حيث تنفرد بعرض المسلسل فقط على قناتي ام بي سي مصر ومصر 2 .

المواعيد بحسب توقيت مصر ( +2 جرينتش )

موعد عرض مسلسل قابيل على قناة mbc مصر

العرض الأول : 21.00 ( التاسعة مساءاً )
الإعادة الأولى : 1.00 ( الواحدة بعد منتصف الليل )
الإعادة الثانية : 10.00 ( العاشرة صباحاً )
الإعادة الثالثة : 16.00 ( الرابعة مساءاً )

نبذة عن قصة وفريق عمل المسلسل

تدور قصة المسلسل حول  وقوع جريمة قتل راحت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر، ويبدأ ضابط المباحث مهمة التحقيق وفك لغز الجريمة التي يشوبها الكثير من الغموض، ومحاولة الوصول إلى الجاني الحقيقي مهما كلفه الأمر.

المسلسل من بطولة كلاً من محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج وعلى الطيب وأحمد كمال وعلى قاسم وحسني شتا وروزالين البيه وأحمد خالد صالح وتامر نبيل وبسنت شوقي ونهى عابدين وفاطمة ناصر وخالد كمال وخالد الشيوي ونبيل نور الدين .

المسلسل من تأليف ورشة كتابة تضم كلاً من محمد عز الدين وكريم يوسف واشرف نصر ومصطفى صقر والإخراج للمخرج كريم الشناوي

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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