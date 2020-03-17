مسلسل ” قوت القلوب ” موعد العرض والإعادة على الحياة والحياة دراما

أعلنت قنوات الحياة عن بدء عرض مسلسل قوت القلوب على شاشتى قناة الحياة وقناة الحياة دراما بدءاً من يوم السبت 21 مارس 2020 كعرض أول وحصري.

المسلسل عدد حلقاته 50 حلقة يذاع منهم 25 حلقة قبل شهر رمضان المبارك فيما يذاع الـ25 حلقة الأخرى بعد عيد الفطر المبارك.

موعد عرض وإعادة مسلسل قوت القلوب

المواعيد بتوقيت مصر (+2 توقيت جرينتش )، وتعرض الحلقة الأولى مساءا السبت 21-3-2020 , ويعرض المسلسل يومياً من السبت الى الربعاء , ويعاد يومياً من الأحد الى الخميس.

مسلسل قوت القلوب على الحياة

العرض: 21.00 التاسعة مساءاً

الإعادة الأولى: 1.00 الواحدة صباحاً (بعد منتصف الليل )

الإعادة الثانية: 11.00 الحادية عشر صباحاً

مسلسل قوت القلوب على الحياة دراما

العرض: 22.00 العاشرةمساءاً

الإعادة الأولى: 9.00 التاسعة صباحاً

الإعادة الثانية: 15.00 الثالثة مساءاً (عصراً )

فريق عمل مسلسل قوت القلوب

التمثيل : ماجدة زكي – خالد زكي – نورهان – رانيا فريد شوقي – محمد أنور – ديانا هشام – أيمن قنديل – سمر علام – دعاء رجب – سهر الصايغ – إسلام جمال – أحمد كمال أبو رية – فراس سعيد – غفران محمد.

التأليف : محمد الحناوي .

الإنتاج : سينرجي للإنتاج الفني ( تامر مرسي ) .

الإخراج : محمد الحناوي .

المسلسل من نوعية الدراما الإجتماعية حيث تجسد الفنانة ماجدة زكى خلال الاحداث شخصية مدرسة ( قوت القلوب ) غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، حيث تظهر في أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية “كومبارس” بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل خلال الأحداث التي تدور فى إطار كوميدى.