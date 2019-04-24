“تابع”مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 145 مدبلجة الموسم الخامس على اليرموك وتي أر تي التركية

اليوم نحن على موعدنا مع قمة في الفن والتشويق العمل الأكثر تميزا ومتابعة من مختلف دول العالم قيامة ارطغرل الحلقة 145 من الجزء الخامس، وهو موسم لسلسة أجزائه الأربعة السابقة التي حققت نجاحا مبهرا ومشاهدة من أنحاء العالم وليس الوطن العربي فقط، ويصنف مسلسل قيامة ارطغرل مسلسل تاريخي من الدرجة الأولي بينما استطاع المؤلف أن خرج العمل في زوايا دراميا عاطفية تلتف ما بين قبيلة الكاي، وتنطلق أحداث مسلسل ارطغرل بين المكائد والخونة والجواسيس ومحاربة ارطغرل للنهوض بقبيلته والتغلب على الأعداء المحيطة به وتحقيق النصر الدائم.

موقع النور ارطغرل 145 الجزء الخامس

ويقوم بعرض الموسم الخامس منى مسلسل قيامة ارطغرل موقع النور الإلكتروني بإتاحة الحلقة مترجمة، وتتولي أيضا قناة تي أر تي التركية بعرض ارطغرل يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة وعلى مدار ساعتين على التوالي، فضلا على عدة قنوات أخري أخدت حق عرض الجزء الخامس ارطغرل عبر شاشتها كقناة وطن وقناة دعوة وقناة اليرموك، وسنرفق إليكم متابعينا الكرام مجموعة تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس بالأسطر التالية.

تردد القنوات العارضة للجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل التاريخي

تردد قناة اليرموك على النايل سات



التردد: 11678.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة trt 1



تردد: 11042 الاستقطاب/عمودي معدل الترميز/ 8400

تردد قناة الدعوة على النايلسات

تردد: /10727

الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

التصحيح: 3/4

ننتظر بشوق مواصلة الحلقة 145 ارطغرل اليوم وأحداثه الشيقة المتوقعة عقب ما تابعنا إعلان الحلقة، كما نذكركم متابعينا أن الإعادة تتم بالغد على قناتي الدعوة ووطن.

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