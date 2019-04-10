مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 143 شاهد نسمات اليوم الغازي أرطغرل على موقع النور أونلاين .. إعلان الحلقة 143 سيما لايت هنا جميع ترددات القنوات الناقلة للمسلسل

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 143 بعدما اقتربت حلقات الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل من نهايتها حسب ما صرح به القائمين على إنتاج المسلسل التركي التاريخي الشهير، ومن المقرر امتداد الأحداث التاريخية للمسلسل حتى نهاية شهر مايو 2019 ومن المتوقع أن تكون الحلقة الخمسين هي الحلقة الأخيرة في مسلسل قيامة ارطغرل، ويتم التحضير حالياُ لمسلسل قيامة عثمان غازي، والمسلسل الجديد هو امتداد تاريخي للمسلسل الحالي، أما عن مسلسل قيامة عثمان ابن ارطغرل الأصغر فسيتناول بدايات الدولة العثمانية والحقبة التاريخية التي مهدت لقيام الامبراطورية العثمانية.

إعلان أرطغرل الحلقة 143 شاهد

أما عن مسلسل قيامة ارطغرل الجاري بث مباشر لحلقاته حاليا على العديد من القنوات والمواقع الإلكترونية فستنتهي أحداثة بوفاة ارطغرل، ومن خلال هذا التقرير عن مسلسل قيامة ارظغرل سنتناول معكم البث المباشر لحلقات المسلسل وكذلك جميع ترددات القنوات التي تقوم بعرض مسلسل ارطغرل الشهير، فموعدنا القادم مع الحلقة 142 من المسلسل والتي من المقرر أول عرض لها على قناة TRT1 التركية يوم الأربعاء، وبعد انتهاء عرضها على قناة TRT1 سيقوم موقع النور بعرض الحلقة 143 مترجمة للعربية، وبعدها تتوالي القنوات مالكة حق البث في عرضها تباعاً.

رابط موقع النور لمشاهدة مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

موقع النور هو إحدى الشركات التابعة “لميثاق للإنتاج الإعلامي” وهو موقع متخصص في عرض الأعمال الدرامية و المسلسلات التركية المترجمة للغة العربية، ويقدم موقع النور روائع الأعمال الفنية من المسلسلات الشهيرة.

ومن الجدير بالذكر أن حلقات الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل قد بدأ بالحلقة رقم 122، ومن حينها ويتلهف عشاق المسلسل بشغف بالغ في متابعة الحلقات مع تصاعد الأحداث الدرامية للمسلسل، ولم يقتصر الأمر على متابعة أحداث المسلسل فقط، بل يتلهف مشاهدي المسلسل وعشاقه في في متابعة إعلانات “برومو” الحلقات القادمة، لذلك يمكنكم معنا مشاهدة إعلان ارطغرل 142 لحين عرض الحلقة 142 من مسلسل قيامة أرطغرل في جزئه الخامس.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب فور شباب النايل سات 11316 27500 أفقي دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي TRT EUTELSAT 10928 3000 عمودي قطر النايل سات 10971 27500 عمودي

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس

أما عن أحداث مسلسل قيامة أرطغرل التركي الشهير فتعود لعصر ما قبل بداية الدولة العثمانية بعدة عقود، وبالتحديد في القرن الثالث عشر الميلادي، ومهدت هذه الحقبة التاريخية التركية لتأسيس ما سمي فيما بعد بالدولة العثمانية، والتي أرسى قواعدها عثمان بن ارطغرل.

الصياغة الدرامية وعلاقتها بالأحداث التاريخية

ومن الجدير بالذكر أن أحداث المسلسل لا تطابق الوقائع التاريخية الموثقة، ولكن العمل الدرامي يتخلله الكثير من الأحداث المصطنعة التي تخدم الحبكة الدرامية، فليس كل ما يعرض من أحداث تاريخية بالمسلسل حقيقة مسلم بها، فخيال الكاتب والمخرج لعب دوراً كبير في صياغة سيناريو وأحداث المسلسل.

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وتتناول أحداث المسلسل الطبيعة القبلية للمجتمع التركي، وصراعات القبائل على السلطة والنفوذ، لذلك تدور أحداث المسلسل التركي التاريخي في إطار درامي يشرح ويوضح طبيعة القابل التركية، والتركيبة القبلية التي ما زالت حاكمة إلى وقتنا هذا، لذلك يتم تصنيف مسلسل قيامة أرطغرل كعمل درامي يمزج التاريخ بالدراما، من خلال تطرقه لاحدات تاريخية في حلة درامية من وحى خيال المؤلف.

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