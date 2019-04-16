الإعلان الثاني الحلقة 144 قيامة أرطغرل مترجم الجزء الخامس عبر موقع النور الإلكتروني موعد عرض الحلقة على تي أر تي التركية

نتعرف سوياً في هذه المقالة على أحداث الإعلان الثاني من مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس، حيث قام موقع النور يوم أمس بعرض الإعلان مترجم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكان الموقع قد عرض الإعلان الأول بعد عرض الحلقة 143 مباشرة، وينظير عشاق المسلسل التاريخي عرض الحلقة الجديدة، وذلك يرجع للشعبية الكبيرة للمسلسل التاريخي التركي في شتى أنحاء العالم، نظراً لأن أحداثه تتسم بالإثارة والتشويق ولكنها من وحي خيال المؤلف وليست أحداث تاريخية حقيقة.

الإعلان الثاني الحلقة 144 قيامة أرطغرل الجزء الخامس

الإعلان الأول لـ الحلقة 144 من مسلسل قيامة أرطغرل

موعد عرض مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس

وتعرض الحلقة 144 من مسلسل قيامة أرطغرل يوم غد الأربعاء عبر شاشة قناة تي أر تي التركية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وبعد ذلك بساعات قليلة تترجم الحلقة حصرياً عبر موقع النور الإلكتروني وتكون جاهزة للمشاهدة في نفس الليلة، وفي توم الخميس تعرص قناة اليرموك الفضائية الأردنية الحلقة عبر شاشتها لجماهير ومحبي المسلسل التاريخي.

مسلسل قيامة ارطغرل هو مسلسل تاريخي زاع صيته بين الجماهير خلال المواسم الأربع وأصبح الجميع ينظر حلقاته بفارغ الصبر، والمسلسل يعرض حقبة تاريخية في الدولة العثمانية بالتحديد تاريخ أرطغرل الغازي والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، في القرن الثالث عشر عندما كانت الدولة العثمانية ضعيفة و كانت تتعرض للعديد من الهجمات المغولية، وأستطاع أرطغرل أن يضع خطة محكمة يستطيع فيها التخلص من الخونة داخل الدولة العثمانية وهم السبب في سقوطها أمام المغول بعد ذلك تفرغ لمحاربة المغول بكل قوته ومن هنا بزغت الدولة العثمانية مرة أخرى.

ويتناول مسلسل قيامة ارطغرل في جزئه الخامس نشأة عثمان ابنه وكيف أصبح مثل والده أرطغرل واستطاع قيادة قبيلته كايي على الرغم من صعوبة ذلك نظراً لأنه ليس الولد الأكبر وأعتقاد الكثيرون أنه لن يكون مثل والده، لكن كانت نظرة أرطغرل صحيحة في ولده عثمان الذي توسم فيه الذكاء والقدرة على إكمال حربه مع الصليبيين ونشر الدين الإسلامي.

صور حصرية من الحلقة 144 قيامة ارطغرل

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