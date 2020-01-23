مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 تطور الأحداث وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

تم عرض الحلقة السابعة من مسلسل قيامة عثمان أمس علي بعد أن تم تأجيلها وكانت أخر حلقة تم عرضها من المسلسل منذ حوالي ثلاثة أسابيع، وقد أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل أن مواعيد عرض المسلسل لم تتغير فهي تذاع في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت وتركيا وفي تمام 8 مساء بتوقيت مصر، وقد حظي المسلسل بإعجاب ومتابعة الكثيرون في الوطن العربي وجاء سبب تأجيل عرض المسلسل أحتفالات رأس السنة الميلادية 2020 التي استمرت لثلاثة أسابيع وتطورت أحداث المسلسل وقد ظهر أمس في الحلقة السابعة أرطغرل الأب بعد أن ظن المتابعين أنه توفي وقد فاجئ الجميع بظهوره.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 وقد قام بإنقاذ أبنه عثمان من الصلبيين بعد أن تعرض للتعذيب من قبلهم بعد أن اتهموه بسرقة الكنوز الخاصة بالمعبد وقاموا بحبسه وتعرض للتعذيب، وعاد أرطغرل إلي مقدونيا لينقذ أبنه عثمان ولأجل أستكمال مسيرة بناء الدولة العثمانية ويمكنكم متابعة أحداث الحلقة السابعة من مسلسل قيامة عثمان اليوم علي قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ونقدم لكم تردد القناة الناقلة للمسلسل. يتم عرض المسلسل اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

الإعادة غدا الجمعة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 10992 معدل الترميز 27500 استقطاب القناة عمودي معامل تصويب الخطأ 5/6