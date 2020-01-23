مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل 7..تردد قناة ATV التركية الناقلة osman diriliş مترجم بالعربية

مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل الحلقة السابعة، وهو الأكثر مشاهدة في الوطن العربي بعد قيامة ارطغرل حيث يحصل على ملايين المتابعين له ونسب مشاهدة عالية، نظراً لأنه يضم قصة تشويق مع الإثارة في الحلقات التي تحكي عن مؤسس الدولة العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي على يد السلطان الغازي عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه، وهذا تحقق بعد مشوار طويل وسلسلة من حلقات المعارك المفتوحة.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة السابعة

شهد قيامة عثمان أحداث مثيرة ومشوقة تزيد في كل حلقة عن الأخرى، ومن المنتظر أن تكون الحلقة ال7 تعذيب عثمان على يد الصليبيين بعد أن وقع في أيديهم أسير، ومن المعتقد أنه يتمكن من الهرب، فيما يعود أرطغرل من مقدونيا بعد أنهى رحلته العلاجية.

يحظى مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل على أعلى نسب مشاهدة، حيث تقوم قناة atv التركية إذاعته مترجم باللغة العربية ومدبلج على موقع النور الذي أصبح له متابعين أيضاً في جميع أنحاء العالم بفضل توفر حلقات المسلسلات التركية تباعاً لحظة بلحظة يقدم الجديد، علماً بأن إذا رغبت المشاهدة مباشرة على موقع النور لابد أن تسجل حساب لديك على الموقع لكي تسعد بالمشاهدة.

تردد قناة قناة atv التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

ننشر ترددات قناة atv التركية بالجدول التالي:-