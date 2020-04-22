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مسلسل ” كسرة ظهر ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020 ( عبد الله السدحان )

بواسطة محمد عبد الرازق

الفنان عبد الله السدحان يدخل المنافسة الدرامية الرمضانية لشهر رمضان هذا العام رمضان 2020 م / 1441 هـبمسلسل كسرة ظهر الذي يبث على شاشات الفضائيات

موعد عرض مسلسل كسرة ظهر- رمضان 1441

اعلنت قنوات ام بي سي دراما والبحرين سما دبي سلطنة عمان وايه تي في  عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

كسرة ظهر على قناة الإمارات

العرض : 16.30 ( الرابعة والنصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 2.00 ( الثانية صباحاً )
الإعادة الثانية : 9.30 ( التاسعة والنصف صباحاً )

كسرة ظهر على قناة الكويت 

العرض :

الإعادة الأولى :

كسرة ظهر على قناة كويت بلس

العرض :

الإعادة الأولى :

كسرة ظهر على قناة الشارقة

العرض :

الإعادة الأولى :

كسرة ظهر على قناة sbc

العرض :

الإعادة الأولى :

فريق عمل مسلسل كسرة ظهر

التمثيل : عبد الله حسين – هنادي الكندري – محمد العجيمي – أميرة محمد – محمد الحداد – شفيقة يوسف – أحمد العونان – كفاح الرجيب – علي الحسيني – شيلاء سبت – أحمد العوضي – فهد البناي – علي الحسيني – ياسة – فهد مبارك – عبد الله المسلم – هاني زعبل – محمد ملك – مشاري الفريح – شيماء قمبر – ناصر البلوشي.

التأليف : عبد الله السعد.

الإنتاج : كنوز الخليج للإنتاج الفني والإعلامي.

الإخراج : أحمد يعقوب المقلة.

ملخص فكرة وقصة مسلسل كسرة ظهر

في إطار درامي اجتماعي بحت تدور الأحداث، حول أحد رجال الأعمال الذي ينجح في حياته وعمله، ويستطيع أن يتحدى كل العثرات في طريقه، ولكن يقع له حادث يقلب حياته رأسا على عقب.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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