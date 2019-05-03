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مسلسل ” كلبش 3 ” موعد العرض والإعادة – رمضان 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

جزء جديد من المسلسل الدرامي الناجح كلبش الذي حقق الموسمين الأول والثاني له نجاح كبير , مما شجع صناع العمل على انتاج موسم ثالث , ليكون مسلسل كلبش 3 من المسلسلات المتوقع لها النجاح هذا العام ضمن المنافسة الدرامية الرمضانية على الشاشات العربية خلال شهر رمضان 1440 هـ /2019 م .

مواعيد عرض وإعادة مسلسل كلبش 3 – رمضان 2019

المواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

كلبش 3 على قناة mbc 4

موعد العرض : 17.00 ( الخامسة مساءاً )
الإعادة الاولى : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )
الإعادةالثانية : 5.00 ( الخامسة صباحاً )
الإعادة الثالثة : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

نبذة عن قصة وفريق عمل مسلسل كلبش الجزء الثالث

يحاول سليم الأنصاري البدء في حياة جديدة هادئة بعد أن قضى سنوات عديدة في وزارة الداخلية ومكافحة الارهاب يتقدم بإستقالته منه , ويتجه لتاسيس شركة أمن خاصة , لتحدث العديد من المفاجآت والصراعات التى تقلب حياته رأساً على عقب.

يشارك أمير كرارة بطولة المسلسل مجموعة من النجوم والفنانين على رأسهم هشام سليم و يسرا اللوزي وأحمد عبد العزيز وهالة فاخر وروجينا ودينا ومحمد علي رزق وحلا شيحة وإسلام جمال و أميرة العايدي وأحمد التهامي وعمر الشناوي وبسنت شوقي وياسر علي ماهي و غنوة محمد وأحمد العوضي ومحمود حافظ وأماني كمال وأحمد غمام.

المسلسل من تأليف باهر داوود وإخراج بيتر ميمي , أما الإنتاج لشركة سينرجي للإنتاج الفني .

 

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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