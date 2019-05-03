مسلسل ” كلبش 3 ” موعد العرض والإعادة – رمضان 2019

جزء جديد من المسلسل الدرامي الناجح كلبش الذي حقق الموسمين الأول والثاني له نجاح كبير , مما شجع صناع العمل على انتاج موسم ثالث , ليكون مسلسل كلبش 3 من المسلسلات المتوقع لها النجاح هذا العام ضمن المنافسة الدرامية الرمضانية على الشاشات العربية خلال شهر رمضان 1440 هـ /2019 م .

مواعيد عرض وإعادة مسلسل كلبش 3 – رمضان 2019

المواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

كلبش 3 على قناة mbc 4

موعد العرض : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

الإعادة الاولى : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادةالثانية : 5.00 ( الخامسة صباحاً )

الإعادة الثالثة : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

نبذة عن قصة وفريق عمل مسلسل كلبش الجزء الثالث

يحاول سليم الأنصاري البدء في حياة جديدة هادئة بعد أن قضى سنوات عديدة في وزارة الداخلية ومكافحة الارهاب يتقدم بإستقالته منه , ويتجه لتاسيس شركة أمن خاصة , لتحدث العديد من المفاجآت والصراعات التى تقلب حياته رأساً على عقب.

يشارك أمير كرارة بطولة المسلسل مجموعة من النجوم والفنانين على رأسهم هشام سليم و يسرا اللوزي وأحمد عبد العزيز وهالة فاخر وروجينا ودينا ومحمد علي رزق وحلا شيحة وإسلام جمال و أميرة العايدي وأحمد التهامي وعمر الشناوي وبسنت شوقي وياسر علي ماهي و غنوة محمد وأحمد العوضي ومحمود حافظ وأماني كمال وأحمد غمام.

المسلسل من تأليف باهر داوود وإخراج بيتر ميمي , أما الإنتاج لشركة سينرجي للإنتاج الفني .

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