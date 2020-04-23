Take a fresh look at your lifestyle.


مسلسل ” كنا أمس ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

المسلسل الخليجي كنا أمس أحد المسلسلات التى تبث على شاشات الفضائيات خلال المنافسة الدرامية الرمضانية خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م , وهو مسلسل من نوعية الدراما الاجتماعية التى تناقش العديد من القضايا حول التسامح والقدرة على المغفرة في حلقات منفصلة.

موعد عرض مسلسل كنا أمس – رمضان 1441

اعلنت الإمارات  عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

كنا أمس على قناة الإمارات

العرض : 22.30 ( العاشرة والنصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 4.00 ( الرابعة صباحاً )
الإعادة الثانية : 8.30 ( الثامنة والنصف صباحاً )
الإعادة الثالثة : 15.00 ( الثالثة عصراً )

فريق عمل مسلسل كنا أمس

التمثيل : شيماء سبن – خالد أمين – أحمد عبد الرازث – لطيففة المجرن – فهد البناي – أبرار سبت – نورا – محمد العلوي – أمل محمد – إبراهيم الزدجالي – رانيا شهاب – شيلاء سبت – مرام البلوشي – الآء شاكر – محمد الحربي – درر المرقب – حسين المهدي – دانة آل سالم .

التأليف : يوسف إبراهيم.

دراما تورج / تطوير درامي : مصطفى زايد – محمد كمال حسن.

الإخراج : محمد جمعة.

ملخص فكرة وقصة مسلسل كنا أمس

مسلسل خليجي تدور أحداثة المنفصلة حول التسامح وإمكانية المغفرة رغم الصعوبات, حول التقاطعات القدرية التي تفرقنا وتجمعنا دون مناسبة. حول الماضي وأشباحه. حول  فرص في الحياة تكون أمامنا ولا نعرف قدرها الا بعد ان تضيع, حول سؤال المغفرة الصعب وهل هي سهلة كما نظن ام انها اصعب مما نتوقع , واهم من كل هذا هو ان الحقيقة ربما تكون ناقصه احيانا وقبل الحكم على لاخرين عليك ان تتحقق من الحقيقة  كاملة .

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

قد يعجبك ايضا
أخبار الفن

أشارة قوية تردد قناة طيور الجنة 2020 عبر القمر الصناعى النايل سات والقمر الصناعى…

أخبار الفن

موعد مسلسلات رمضان 2020 على قناة cbc ومواعيد الاعادة الاولى والثانية

أخبار الفن

موعد مسلسلات رمضان 2020 على قناة زي الوان zee alwan 

أخبار الفن

مسلسل ” مانيكان ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

أخبار الفن

موعد مسلسلات قناة اون ontv رمضان 2020 ومواعيد الاعادة توقيت البرامج

أخبار الفن

مسلسل ” كسرة ظهر ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020 ( عبد الله السدحان )

أخبار الفن

مسلسلات رمضان 2020 الخليجية على جميع القنوات الفضائية

أخبار الفن

مسلسل ” شغف ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020 ( هدى حسين )

أخبار الفن

مسلسل ” جنة هلي ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020 ( سعاد عبد الله…

أخبار الفن

موعد عرض مسلسل الأختيار وموعد الاعادة الاولى والثانية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.