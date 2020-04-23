مسلسل ” كنا أمس ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

المسلسل الخليجي كنا أمس أحد المسلسلات التى تبث على شاشات الفضائيات خلال المنافسة الدرامية الرمضانية خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م , وهو مسلسل من نوعية الدراما الاجتماعية التى تناقش العديد من القضايا حول التسامح والقدرة على المغفرة في حلقات منفصلة.

موعد عرض مسلسل كنا أمس – رمضان 1441

اعلنت الإمارات عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

كنا أمس على قناة الإمارات

العرض : 22.30 ( العاشرة والنصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 4.00 ( الرابعة صباحاً )

الإعادة الثانية : 8.30 ( الثامنة والنصف صباحاً )

الإعادة الثالثة : 15.00 ( الثالثة عصراً )

فريق عمل مسلسل كنا أمس

التمثيل : شيماء سبن – خالد أمين – أحمد عبد الرازث – لطيففة المجرن – فهد البناي – أبرار سبت – نورا – محمد العلوي – أمل محمد – إبراهيم الزدجالي – رانيا شهاب – شيلاء سبت – مرام البلوشي – الآء شاكر – محمد الحربي – درر المرقب – حسين المهدي – دانة آل سالم .

التأليف : يوسف إبراهيم.

دراما تورج / تطوير درامي : مصطفى زايد – محمد كمال حسن.

الإخراج : محمد جمعة.

ملخص فكرة وقصة مسلسل كنا أمس