مسلسل ” كنا أمس ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

المسلسل الخليجي كنا أمس أحد المسلسلات التى تبث على شاشات الفضائيات خلال المنافسة الدرامية الرمضانية خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م , وهو مسلسل من نوعية الدراما الاجتماعية التى تناقش العديد من القضايا حول التسامح والقدرة على المغفرة في حلقات منفصلة.
موعد عرض مسلسل كنا أمس – رمضان 1441
اعلنت الإمارات عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.
المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )
كنا أمس على قناة الإمارات
العرض : 22.30 ( العاشرة والنصف مساءاً )
الإعادة الأولى : 4.00 ( الرابعة صباحاً )
الإعادة الثانية : 8.30 ( الثامنة والنصف صباحاً )
الإعادة الثالثة : 15.00 ( الثالثة عصراً )
فريق عمل مسلسل كنا أمس
التمثيل : شيماء سبن – خالد أمين – أحمد عبد الرازث – لطيففة المجرن – فهد البناي – أبرار سبت – نورا – محمد العلوي – أمل محمد – إبراهيم الزدجالي – رانيا شهاب – شيلاء سبت – مرام البلوشي – الآء شاكر – محمد الحربي – درر المرقب – حسين المهدي – دانة آل سالم .
التأليف : يوسف إبراهيم.
دراما تورج / تطوير درامي : مصطفى زايد – محمد كمال حسن.
الإخراج : محمد جمعة.
ملخص فكرة وقصة مسلسل كنا أمس
مسلسل خليجي تدور أحداثة المنفصلة حول التسامح وإمكانية المغفرة رغم الصعوبات, حول التقاطعات القدرية التي تفرقنا وتجمعنا دون مناسبة. حول الماضي وأشباحه. حول فرص في الحياة تكون أمامنا ولا نعرف قدرها الا بعد ان تضيع, حول سؤال المغفرة الصعب وهل هي سهلة كما نظن ام انها اصعب مما نتوقع , واهم من كل هذا هو ان الحقيقة ربما تكون ناقصه احيانا وقبل الحكم على لاخرين عليك ان تتحقق من الحقيقة كاملة .