مسلسل ” لمس أكتاف ” موعد العرض والإعادة – رمضان 2019

النجم ياسر جلال ينتظر ان يستمر نجاحه الذي حققه خلال العامين الماضيين والحصول على نسب مشاهدة عالية لمسلسله الجديد لمس اكتاف الذي تنافس في السباق الدرامي الرمضاني السنوي على شاشات الفضائيات العربية , ويكون فس مقدمة الفائزين بأكبر قطعة من كعة المشاهدة في رمضان 1440 هـ / 2019 م .

مواعيد عرض وإعادة مسلسل لمس أكتاف – رمضان 2019

المواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

لمس أكتاف على قناة أبو ظبي

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة : 7.00 ( السابعة صباحاً )

لمس أكتاف على قناة أبو ظبي دراما

العرض : 1.00 ( الواحدة بعد منتصف الليل)

الإعادة الأولى : 5.00 ( الخامسة صباحاً )

الإعادة الثانية : 14.00 ( الثانية مساءاً )

لمس أكتاف على قناة alfa مسلسلات

العرض : 18.30 ( السادسة والنصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 00.30 ( الثانية عشر والنصف صباحاً )

الإعادة الثانية : 6.30 ( السادسة والنصف صباحاً )

الإعادة الثالثة : 12.30 ( الثانية عشر والنصف مساءاً )

نبذة عن قصة وفريق عمل مسلسل لمس أكتاف

تدور أحداث المسلسل حول “أدهم عبد الجابر” المصارع الطموح والقوي والذى فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن، بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقررالتوبة، يواجه مشكلات كبرى مع عصابات كبيرة.

المسلسل من بطولة ياسر جلال ومشاركة الفنانين حنان مطاوع و أروى جودة و أحمد زاهر و فتحي عبد الوهاب و هبة عبد الغني و كرم جابر و محمد ابو النجا و سمر مرسي.

المسلسل من تاليف : هاني سرحان , وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني ( تامر مرسى ), أما الإخراج للمخرج حسين المنباوي.