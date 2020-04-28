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مسلسل ” ليه لأ ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020 ( أمينة خليل )

بواسطة محمد عبد الرازق

أول بطولة مطلقة للفنانة أمينة خليل , بمسلسل ليه لأ الذي تدخل به السباق الدرامي الرمضاني في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 1441 هـ على شاشة ام بي سي مصر .

مواعيد عرض وإعادة مسلسل ليه لأ – رمضان 2020

المواعيد بتوقيت مصر +2 توقيت جرينتش

ليه لأ على قناة mbc مصر

العرض : 17.30 ( الخامسة والنصف مساءاً )

الإعادة : 6.30 ( السادسة والنصف صباحاً )

ليه لأ على قناة mbc مصر 2

العرض : 18.30 ( السادسة النصف مساءاً )

الإعادة : 1.30 ( الواحدة والنصف صباحاً )
الإعادة الثانية : 10.00 ( العاشرة صباحاً )
الإعادة الثالثة : 13.30 ( الواحدة والنصف صباحاً )

فريق عمل مسلسل ليه لأ

التمثيل : أمينة خليل – هاني عادل – شيرين رضا – هالة صدقي – عمر السعيد – محسن محيي الدين – محمد الشرنوبي – ميرت عمر الحريري – صدقي صخر.

التأليف : مريم نعوم.

الإنتاج : أي بروديوسر.

تغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية “اللي قادرة” من كلمات نادر عبد الله وتوزيع خالد عز.

الإخراج : مريم أبو عوف.

ملخص وقصة مسلسل ليه لأ

يتناول العمل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.

تجسد «أمينة» شخصية «عاليا»، وهى شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها، ولكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك فى مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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