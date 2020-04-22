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مسلسل ” مانيكان ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

من المسلسلات الخليجية الخفيفة التى تبث ضمن السباق الرمضاني الدرامي هذا العام رمضان 2020ن / 1441 هـ مسلسل مانيكان , فهل يستطيع ان يحصل على نسب مشاهدة جيدة في ظل التنافس الدرامي في هذا المارثون السنوي؟

موعد عرض مسلسل مانيكان – رمضان 1441

اعلنت أبو ظبي  عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

مانيكان على قناة أبوظبي

العرض : 16.30 ( الرابعة والنصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 1.00 ( الواحدة صباحاً )
الإعادة الثانية : 8.00 ( الثامنة صباحاً )

فريق عمل مسلسل مانيكان

التمثيل : اسمهان توفيق – هبة الدري – هيا عبد السلام – محمد العلوي – فؤاد علي – ملك ابو زيد – ميثم الحسيني – علي الحسيني – غرور صفر – غدير حسن – زينب غازي – خلود محمد – صمود المؤمن – سارة رشاد – علي الحسيني – زهرة كرم – نوف السلطان – أحمد العوضي – فاطمة الطباخ – روان العلي – إيمان العلي – ميثم بدر – فهد باسم – سعود بوعبيد – دانة حسين.

التأليف : مريم نصير.

الإنتاج : تليفزيون أبو ظبي – جرناس للإنتاج الفني – بي برودكشنز .

الموسيقى : وليد الهشيم.

مدير التصوير : محمد فوزي.

الإخراج : هيا عبد السلام.

ملخص فكرة وقصة مسلسل مانيكان

في إطار درامي رومانسي تدور أحداث المسلسل حول ثلاث أجيال نسائية من عائلة واحدة مشهور بسوء الحظ مع الرجال، ومع افتتاح كافيه يعمل به مجموعة من الرجال، تبدأ المشاحنات والمصدمات تقع بين هؤلاء النساء والرجال العاملين بالكافيه.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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