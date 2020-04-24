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مسلسل ” محمد على رود ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

من المسلسلات الخليجية التى تبث ضمن السباق الرمضاني الدرامي هذا العام رمضان 2020م / 1441 هـ مسلسل محمد على رود, فهل يستطيع ان يحصل على نسب مشاهدة جيدة في ظل التنافس الدرامي في هذا المارثون السنوي؟

موعد عرض مسلسل محمد على رود – رمضان 1441

اعلنت الشارقة واس بي سي والشرقي والبحرين عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

محمد على رود  على قناة الكويت

العرض :  19.00 ( السابعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 5.00 ( الخامسة صباحاً )

محمد على رود  على قناة أبو ظبي

العرض : 21.00 ( التاسعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 4.00 ( الرابعة صباحاً )
الإعادة الثانية : 14.00 ( الثانية ظهراً )

محمد على رود  على قناة البحرين

العرض : 21.30 ( التاسعة والنصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 12.15 ( الثانية عشر والربع ظهراً )

محمد على رود  على قناة روتانا خليجية

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة الأولى :
الإعادة الثانية :

محمد على رود  على قناة الشارقة

العرض : 23.45 ( الحادية عشر وخمسة واربعون دقيقة مساءاً )

الإعادة الأولى :
الإعادة الثانية :

فريق عمل مسلسل محمد علي رود

التمثيل : سعد الفرج – محمد المنصور – هيفاء عادل – جاسم النبهان – خالد أمين – فاطمة الحوسني – بثينة الرئيسي – حسين المهدي – عبد الله بهمن – فاطمة الطباخ – حصة النبهان – مشاري المجيبل – شملان المجيبل – عباس خليفي – حسن إبراهيم – مي البلوشي – زهرة الخرجي – سعاد سليمان – سميرة الوهيبي – حسن عبدال – منى حسين – فتاة سلطان – فاطمة الدمخي – غانم آل علي – عبد الله المسلم – نجاح الخطيب.

التأليف : محمد أنور محمد.

الإنتاج : عدسة للإنتاج .

الإخراج : مناف عبدال.

ملخص فكرة وقصة مسلسل محمد علي رود

تدور الأحداث في فترة الأربعينات، حيث تتشابك العديد من قصص الحب والعائلة، ما بين شارع محمد علي في مومبي، وبين الكويت.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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