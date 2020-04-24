مسلسل ” محمد على رود ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

من المسلسلات الخليجية التى تبث ضمن السباق الرمضاني الدرامي هذا العام رمضان 2020م / 1441 هـ مسلسل محمد على رود, فهل يستطيع ان يحصل على نسب مشاهدة جيدة في ظل التنافس الدرامي في هذا المارثون السنوي؟
موعد عرض مسلسل محمد على رود – رمضان 1441
اعلنت الشارقة واس بي سي والشرقي والبحرين عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.
المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )
محمد على رود على قناة الكويت
العرض : 19.00 ( السابعة مساءاً )
الإعادة الأولى : 5.00 ( الخامسة صباحاً )
محمد على رود على قناة أبو ظبي
العرض : 21.00 ( التاسعة مساءاً )
الإعادة الأولى : 4.00 ( الرابعة صباحاً )
الإعادة الثانية : 14.00 ( الثانية ظهراً )
محمد على رود على قناة البحرين
العرض : 21.30 ( التاسعة والنصف مساءاً )
الإعادة الأولى : 12.15 ( الثانية عشر والربع ظهراً )
محمد على رود على قناة روتانا خليجية
العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )
الإعادة الأولى :
الإعادة الثانية :
محمد على رود على قناة الشارقة
العرض : 23.45 ( الحادية عشر وخمسة واربعون دقيقة مساءاً )
الإعادة الأولى :
الإعادة الثانية :
فريق عمل مسلسل محمد علي رود
التمثيل : سعد الفرج – محمد المنصور – هيفاء عادل – جاسم النبهان – خالد أمين – فاطمة الحوسني – بثينة الرئيسي – حسين المهدي – عبد الله بهمن – فاطمة الطباخ – حصة النبهان – مشاري المجيبل – شملان المجيبل – عباس خليفي – حسن إبراهيم – مي البلوشي – زهرة الخرجي – سعاد سليمان – سميرة الوهيبي – حسن عبدال – منى حسين – فتاة سلطان – فاطمة الدمخي – غانم آل علي – عبد الله المسلم – نجاح الخطيب.
التأليف : محمد أنور محمد.
الإنتاج : عدسة للإنتاج .
الإخراج : مناف عبدال.
ملخص فكرة وقصة مسلسل محمد علي رود
تدور الأحداث في فترة الأربعينات، حيث تتشابك العديد من قصص الحب والعائلة، ما بين شارع محمد علي في مومبي، وبين الكويت.