مسلسل ” محمد على رود ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

من المسلسلات الخليجية التى تبث ضمن السباق الرمضاني الدرامي هذا العام رمضان 2020م / 1441 هـ مسلسل محمد على رود, فهل يستطيع ان يحصل على نسب مشاهدة جيدة في ظل التنافس الدرامي في هذا المارثون السنوي؟

موعد عرض مسلسل محمد على رود – رمضان 1441

اعلنت الشارقة واس بي سي والشرقي والبحرين عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

محمد على رود على قناة الكويت

العرض : 19.00 ( السابعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 5.00 ( الخامسة صباحاً )

محمد على رود على قناة أبو ظبي

العرض : 21.00 ( التاسعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 4.00 ( الرابعة صباحاً )

الإعادة الثانية : 14.00 ( الثانية ظهراً )

محمد على رود على قناة البحرين

العرض : 21.30 ( التاسعة والنصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 12.15 ( الثانية عشر والربع ظهراً )

محمد على رود على قناة روتانا خليجية

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة الأولى :

الإعادة الثانية :

محمد على رود على قناة الشارقة

العرض : 23.45 ( الحادية عشر وخمسة واربعون دقيقة مساءاً )

الإعادة الأولى :

الإعادة الثانية :

فريق عمل مسلسل محمد علي رود

التمثيل : سعد الفرج – محمد المنصور – هيفاء عادل – جاسم النبهان – خالد أمين – فاطمة الحوسني – بثينة الرئيسي – حسين المهدي – عبد الله بهمن – فاطمة الطباخ – حصة النبهان – مشاري المجيبل – شملان المجيبل – عباس خليفي – حسن إبراهيم – مي البلوشي – زهرة الخرجي – سعاد سليمان – سميرة الوهيبي – حسن عبدال – منى حسين – فتاة سلطان – فاطمة الدمخي – غانم آل علي – عبد الله المسلم – نجاح الخطيب.

التأليف : محمد أنور محمد.

الإنتاج : عدسة للإنتاج .

الإخراج : مناف عبدال.

ملخص فكرة وقصة مسلسل محمد علي رود

تدور الأحداث في فترة الأربعينات، حيث تتشابك العديد من قصص الحب والعائلة، ما بين شارع محمد علي في مومبي، وبين الكويت.