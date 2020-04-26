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مسلسل ” مخرج 7 ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

ضمن فئة المسلسلات الكوميدية الخليجية الى تبث على شاشة التليفزيون خلال شهر رمضان 1441 هـ / 2020 م المسلسل السعودي  مخرج 7 الذي يعرض ضمن المنافسة الدرامية الرمضانية .

موعد عرض مسلسل مخرج 7 – رمضان 1441

اعلنت قناة ام بي سي عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

مخرج 7 على قناة mbc1

العرض : 19.00 ( السابعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 2.30 ( الثانية والنصف صباحاً )
الإعادة الثانية : 11.30 ( الحادية عشر والنصف صباحاً )

فريق عمل مسلسل مخرج 7

التمثيل : ناصر القصبي – عبد الإله السناني – حبيب الحبيب – أسيل عمران – إلهام علي – ريماس منصور – زيد السويداء – هبة الحسين – عبد المجيد الرهيدي – راشد الشمراني – علي الحميدي – خالد فراج عبد العزيز المطرودي.

التأليف : خلف الحربي.

الإنتاج : مجموعة ام بي سي

الإخراج : أوس الشرقي.

ملخص فكرة وقصة مسلسل مخرج 7

مخرج 7 هو مسلسل سعودي كوميدي يتناول تطور الحياة في المجتمع السعودي، وما يحدث من تغييرات على الحياة بصفة عامة

يحاول دوخي جاهدا التأقلم مع التطورات التي طرأت على المجتمع، ويفاجئ بتعيين امرأة في منصب المدير العام بدلا منه، وتمكين المرأة من مستويات عليا، مما سيوقعه في إشكاليات مضحكة لا حدود لها.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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