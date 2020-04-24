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مسلسل ” مساحات خالية ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

من المسلسلات الخليجية التى تبث ضمن السباق الرمضاني الدرامي هذا العام رمضان 2020م / 1441 هـ مسلسل مساحات خالية , فهل يستطيع ان يحصل على نسب مشاهدة جيدة في ظل التنافس الدرامي في هذا المارثون السنوي؟

موعد عرض مسلسل مساحات خالية – رمضان 1441

اعلنت قناة الكويت عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

مساحات خالية على قناة الكويت 

العرض : 1.00 ( الواحدة صباحاً )

الإعادة الأولى : 8.00 ( الثامنة صباحاً )

فريق عمل مسلسل مساحات خالية

التمثيل : إبراهيم الحربي – زهرة الخرجي – عبير أحمد – سلمى سالم – عبد الله الطراروة – شيلاء سبت – أحمد حسين – شهد عبد الله – ناصر كرماني – يوسف الحشاش – محمد جابر – عبد الإمام عبد الله  – فيصل بوغازي – إسماعيل الراشد – عبد الله العتيبي – أيمان جمال – فوزية محمد – مبارك سلطان – غنى جمعة – أحمد بن حسين .

ضيوف الشرف : خليفة خليفوة – عبد الناصر الزاير – يوسف محمد.

التأليف : علي فريج .

الإنتاج : تليفزيون دولة الكويت – دالميتا للإنتاج الإعلامي.

الإخراج : محمود دوايمة .

ملخص فكرة وقصة مسلسل مساحات خالية

يقدم صورة عن الحياة الحالية من حيث اللهاث وراء المال والمصالح، من دون الأخذ بالاعتبار العلاقات الأسرية وصلة الرحم، في ظل سيطرة الأفكار الدخيلة على المجتمع وتحديدًا الشباب.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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