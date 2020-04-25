مسلسل ” مفتاح القفل ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

يتنافس مسلسل مفتاح القفل على الاستحواذ على نسبة المشاهدة الاكبر ضمن المنافسة على فئة المسلسلات الكوميدية الخليجية خلال السباق الدرامي الرمضاني لشهر رمضان 1441 هـ / 2020 م , كان اسم المسلسل العليمي قبل ان يتم تغييره الى مفتاح القفل.

موعد عرض مسلسل مفتاح القفل – رمضان 1441

اعلنت الإمارات عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

مفتاح القفل على قناة الإمارات

العرض : 18.30 ( السادسة والنصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 00.30 ( الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل )

الإعادة الثانية : 5.30 ( الخامسة والنصف صباحاً )

الإعادة الثالثة : 12.30 ( الثانية عشر والنصف ظهراً )

فريق عمل مسلسل مفتاح القفل

التمثيل : جابر نغموش – رزيقة الطارش – مرعي الحليان – ميس قمر – جمعة علي.

التأليف : جاسم الحراز .

الإنتاج : ظبيان للإنتاج الفني.

ملخص فكرة وقصة مسلسل مفتاح القفل