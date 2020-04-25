مسلسل ” مفتاح القفل ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

يتنافس مسلسل مفتاح القفل على الاستحواذ على نسبة المشاهدة الاكبر ضمن المنافسة على فئة المسلسلات الكوميدية الخليجية خلال السباق الدرامي الرمضاني لشهر رمضان 1441 هـ / 2020 م , كان اسم المسلسل العليمي قبل ان يتم تغييره الى مفتاح القفل.
موعد عرض مسلسل مفتاح القفل – رمضان 1441
اعلنت الإمارات عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.
المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )
مفتاح القفل على قناة الإمارات
العرض : 18.30 ( السادسة والنصف مساءاً )
الإعادة الأولى : 00.30 ( الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل )
الإعادة الثانية : 5.30 ( الخامسة والنصف صباحاً )
الإعادة الثالثة : 12.30 ( الثانية عشر والنصف ظهراً )
فريق عمل مسلسل مفتاح القفل
التمثيل : جابر نغموش – رزيقة الطارش – مرعي الحليان – ميس قمر – جمعة علي.
التأليف : جاسم الحراز .
الإنتاج : ظبيان للإنتاج الفني.
ملخص فكرة وقصة مسلسل مفتاح القفل
طموح كبير وإصرار على النجاح يكادان يصلان بمفتاح إلى تحقيق حلمه في عالم الفن، لكن القدر الذي يسوق إليه العثرة تلو الأخرى يغير مسار الأحلام ليعود مفتاح أدراجه لما كان عليه في البداية مع انتهاء كل تجربة.