مسلسل ” هيا وبناتها ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

من المسلسلات الخليجية التى تبث ضمن السباق الرمضاني الدرامي هذا العام رمضان 2020م / 1441 هـ مسلسل هيا وبناتها, فهل يستطيع ان يحصل على نسب مشاهدة جيدة في ظل التنافس الدرامي في هذا المارثون السنوي؟

موعد عرض مسلسل هيا وبناتها – رمضان 1441

اعلنت قنوات الكويت وام بي سي دراما والشرقية عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

هيا وبناتها على قناة الكويت

العرض : 12.00 ( الثانية عشر ظهراً )

الإعادة الأولى : 6.00 ( السادسة صباحاً )

هيا وبناتها على قناة mbc دراما

العرض : 14.00 ( الثانية ظهراً )

الإعادة الأولى : 19.00 ( السابعة مساءاً )

هيا وبناتها على قناة الشرقية

العرض : 21.15 ( التاسعة والربع مساءاً )

فريق عمل مسلسل هيا وبناتها

التمثيل : باسمة حمادة – أحلام حسن – مشاري البلام – هند البلوشي – صمود – ريم ارحمة – مي عبد الله – دانة حسين – نجاح الخطيب – عبد العزيز بهبهائي – خالد الصراف – إيمان فيصل – عباس خليفي – خالد بوصخر.

التأليف : محمد الربيعان.

الإنتاج : صمود برودكشن للدعاية والإعلان والإنتاج الفني

. الإخراج : خالد راضي الفضلي.

ملخص فكرة وقصة مسلسل هيا وبناتها

تدور الأحداث في حقبتين زمنيتين إحداهما بالسبعينيات، والأخرى معاصرة، حيث يسلط الضوء على العديد من المشاكل والأمراض الاجتماعية والنفسية.