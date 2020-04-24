مسلسل ” هيا وبناتها ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

من المسلسلات الخليجية التى تبث ضمن السباق الرمضاني الدرامي هذا العام رمضان 2020م / 1441 هـ مسلسل هيا وبناتها, فهل يستطيع ان يحصل على نسب مشاهدة جيدة في ظل التنافس الدرامي في هذا المارثون السنوي؟
موعد عرض مسلسل هيا وبناتها – رمضان 1441
اعلنت قنوات الكويت وام بي سي دراما والشرقية عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.
المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )
هيا وبناتها على قناة الكويت
العرض : 12.00 ( الثانية عشر ظهراً )
الإعادة الأولى : 6.00 ( السادسة صباحاً )
هيا وبناتها على قناة mbc دراما
العرض : 14.00 ( الثانية ظهراً )
الإعادة الأولى : 19.00 ( السابعة مساءاً )
هيا وبناتها على قناة الشرقية
العرض : 21.15 ( التاسعة والربع مساءاً )
فريق عمل مسلسل هيا وبناتها
التمثيل : باسمة حمادة – أحلام حسن – مشاري البلام – هند البلوشي – صمود – ريم ارحمة – مي عبد الله – دانة حسين – نجاح الخطيب – عبد العزيز بهبهائي – خالد الصراف – إيمان فيصل – عباس خليفي – خالد بوصخر.
التأليف : محمد الربيعان.
الإنتاج : صمود برودكشن للدعاية والإعلان والإنتاج الفني
. الإخراج : خالد راضي الفضلي.
ملخص فكرة وقصة مسلسل هيا وبناتها
تدور الأحداث في حقبتين زمنيتين إحداهما بالسبعينيات، والأخرى معاصرة، حيث يسلط الضوء على العديد من المشاكل والأمراض الاجتماعية والنفسية.