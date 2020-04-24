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مسلسل ” هيا وبناتها ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

من المسلسلات الخليجية التى تبث ضمن السباق الرمضاني الدرامي هذا العام رمضان 2020م / 1441 هـ مسلسل هيا وبناتها, فهل يستطيع ان يحصل على نسب مشاهدة جيدة في ظل التنافس الدرامي في هذا المارثون السنوي؟

موعد عرض مسلسل هيا وبناتها – رمضان 1441

اعلنت قنوات الكويت وام بي سي دراما والشرقية عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

هيا وبناتها على قناة الكويت

العرض : 12.00 ( الثانية عشر ظهراً )

الإعادة الأولى : 6.00 ( السادسة صباحاً )

هيا وبناتها على قناة mbc دراما

العرض : 14.00 ( الثانية ظهراً )

الإعادة الأولى : 19.00 ( السابعة مساءاً )

هيا وبناتها على قناة الشرقية

العرض : 21.15 ( التاسعة والربع مساءاً )

فريق عمل مسلسل هيا وبناتها

التمثيل : باسمة حمادة – أحلام حسن – مشاري البلام – هند البلوشي – صمود – ريم ارحمة – مي عبد الله – دانة حسين – نجاح الخطيب – عبد العزيز بهبهائي – خالد الصراف – إيمان فيصل – عباس خليفي – خالد بوصخر.

التأليف : محمد الربيعان.

الإنتاج : صمود برودكشن للدعاية والإعلان والإنتاج الفني

. الإخراج : خالد راضي الفضلي.

ملخص فكرة وقصة مسلسل هيا وبناتها

تدور الأحداث في حقبتين زمنيتين إحداهما بالسبعينيات، والأخرى معاصرة، حيث يسلط الضوء على العديد من المشاكل والأمراض الاجتماعية والنفسية.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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