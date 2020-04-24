مسلسل ” وكأن شيئاً لم يكن ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

من المسلسلات الخليجية التى تبث ضمن السباق الرمضاني الدرامي هذا العام رمضان 2020م / 1441 هـ مسلسل وكأن شيئاً لم يكن, فهل يستطيع ان يحصل على نسب مشاهدة جيدة في ظل التنافس الدرامي في هذا المارثون السنوي؟

موعد عرض مسلسل وكأن شيئاً لم يكن – رمضان 1441

اعلنت الشارقة واس بي سي والشرقي والبحرين عن عرضها للمسلسل على شاشتها خلال الشهر الكريم.

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )

وكأن شيئاً لم يكن على قناة الشارقة

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة الأولى : 5.45 ( الخامسة وخمسة واربعون دقيقة صباحاً )

الإعادة الثانية : 15.45 ( الثالثة وخمسة واربعون دقيقة عصراً )

وكأن شيئاً لم يكن على قناة البحرين

العرض : 00.30 ( الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل )

الإعادة الأولى : 16.30 ( الرابعة والنصف مساءاً )

وكأن شيئاً لم يكن على قناة SBC

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

وكأن شيئاً لم يكن على قناة الشرقية

العرض : 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

فريق عمل مسلسل وكأن شيئاً لم يكن

التمثيل : زهرة عرفات – هبة الدري – فهد العبد المحسن – نور الشيخ – خالد الشاعر – آيه الغمري – محمد صفر – رانيا شهاب – محمد الدوسري – غرور – دانة حسين – سارة العنزي – بيهانا – شهاب حاجيه – سلوى الجراش – إيمان جمال – عبد الله الطليحي.

التأليف : سحاب.

الإنتاج : جلوبال جلف ميديا .

الإخراج : حسين الحليبي .

ملخص فكرة وقصة مسلسل وكأن شيئاً لم يكن

تدور الأحداث في إطار اجتماعي درامي بين حقبتين زمنيتين بالتوازي، فترة نهاية التسعينيات والوقت الراهن، حيث السيدة الثرية ليلى التي تمر بظروف صعبة، تجعلها تٌصاب بحالة نفسية صعبة، تجعلها في مفترق الطرق.