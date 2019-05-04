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مسلسل ” وما أدراك ما أمي ” موعد العرض والإعادة – رمضان 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

الفنانة الخليجية إلهام الفضالة تدخل السباق الدرامي الرمضاني على الشاشات العربية هذا العام رمضان 1440 هـ / 2019 م بمسلسل وما أدراك ما أمي  وهو من نوعية الدراما الاجتماعية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل  وما أدراك ما أمي – رمضان 1440 هـ

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 جرينتش )

وما أدراك ما أمي على قناة سما دبي

العرض : 15.30 ( الثالثة والنصف مساءاً )
الإعادة : 9.00 ( التاسعة صباحاً )

وما أدراك ما أمي على قناة mbc دراما

العرض : 16.00 ( الرابعة مساءاً )
الإعادة الأولى : 22.00 ( العاشرة صباحاً )
الإعادة الثانية : 4.00 ( الرابعة صباحاً )
الإعادة الثالثة : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

وما أدراك ما أمي على قناة osn يا هلا الأولى

العرض : 16.30 ( الرابعة النصف مساءاً )
الإعادة الأولى : 5.15 ( الخامسة الربع صباحاً )
الإعادة الثانية : 13.00 ( الواحدة مساءاً )

وما أدراك ما أمي على قناة alfa مسلسلات

العرض : 18.30 ( السادسة والنصف مساءاً )
الإعادة الأولى : 00.30 ( الثانية عشر والنصف صباحاً )
الإعادة الثانية : 6.30 ( السادسة والنصف صباحاً )
الإعادة الثالثة : 12.30 ( الثانية عشر والنصف مساءاً)

وما أدراك ما أمي على قناة الشرقية الإماراتية

العرض : 00.30 ( الثانية عشر والنصف صباحاً )

نبذة عن قصة وفريق عمل مسلسل وما أدراك ما أمي

تدور الأحداث في إطار اجتماعي درامي حول شخصية (غنيمة) التي تعاني من ظروف صحية مركبة تتطلب معاملتها بطريقة خاصة .

المسلسل من بطولة كلاً من إلهام الفضالة و هنادي الكندري و حسين المهدي و يعقوب عبد الله و رتاج العلي و شهد عبد الله و رندا حجاج و ناصر عباس و محمد العجيمي و شيلاء سبت و نور خالد الشيخ و ملك أبو زيد و هيا الشعيبي و شهد الكندري و فهد باسم و نورا و شهاب حاجية و فاطمة الصفي .

المسلسل من تأليف على دوحان , والإخراج للمخرج حسين الحليبي , أما الإنتاج للمجموعة الفنية للإنتاج الفني.

 

 

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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