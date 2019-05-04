مسلسل ” وما أدراك ما أمي ” موعد العرض والإعادة – رمضان 2019

الفنانة الخليجية إلهام الفضالة تدخل السباق الدرامي الرمضاني على الشاشات العربية هذا العام رمضان 1440 هـ / 2019 م بمسلسل وما أدراك ما أمي وهو من نوعية الدراما الاجتماعية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل وما أدراك ما أمي – رمضان 1440 هـ

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 جرينتش )

وما أدراك ما أمي على قناة سما دبي

العرض : 15.30 ( الثالثة والنصف مساءاً )

الإعادة : 9.00 ( التاسعة صباحاً )

وما أدراك ما أمي على قناة mbc دراما

العرض : 16.00 ( الرابعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 22.00 ( العاشرة صباحاً )

الإعادة الثانية : 4.00 ( الرابعة صباحاً )

الإعادة الثالثة : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

وما أدراك ما أمي على قناة osn يا هلا الأولى

العرض : 16.30 ( الرابعة النصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 5.15 ( الخامسة الربع صباحاً )

الإعادة الثانية : 13.00 ( الواحدة مساءاً )

وما أدراك ما أمي على قناة alfa مسلسلات

العرض : 18.30 ( السادسة والنصف مساءاً )

الإعادة الأولى : 00.30 ( الثانية عشر والنصف صباحاً )

الإعادة الثانية : 6.30 ( السادسة والنصف صباحاً )

الإعادة الثالثة : 12.30 ( الثانية عشر والنصف مساءاً)

وما أدراك ما أمي على قناة الشرقية الإماراتية

العرض : 00.30 ( الثانية عشر والنصف صباحاً )

نبذة عن قصة وفريق عمل مسلسل وما أدراك ما أمي

تدور الأحداث في إطار اجتماعي درامي حول شخصية (غنيمة) التي تعاني من ظروف صحية مركبة تتطلب معاملتها بطريقة خاصة .

المسلسل من بطولة كلاً من إلهام الفضالة و هنادي الكندري و حسين المهدي و يعقوب عبد الله و رتاج العلي و شهد عبد الله و رندا حجاج و ناصر عباس و محمد العجيمي و شيلاء سبت و نور خالد الشيخ و ملك أبو زيد و هيا الشعيبي و شهد الكندري و فهد باسم و نورا و شهاب حاجية و فاطمة الصفي .

المسلسل من تأليف على دوحان , والإخراج للمخرج حسين الحليبي , أما الإنتاج للمجموعة الفنية للإنتاج الفني.