مسلسل ” وما أدراك ما أمي ” موعد العرض والإعادة – رمضان 2019

الفنانة الخليجية إلهام الفضالة تدخل السباق الدرامي الرمضاني على الشاشات العربية هذا العام رمضان 1440 هـ / 2019 م بمسلسل وما أدراك ما أمي وهو من نوعية الدراما الاجتماعية.
مواعيد عرض وإعادة مسلسل وما أدراك ما أمي – رمضان 1440 هـ
المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 جرينتش )
وما أدراك ما أمي على قناة سما دبي
العرض : 15.30 ( الثالثة والنصف مساءاً )
الإعادة : 9.00 ( التاسعة صباحاً )
وما أدراك ما أمي على قناة mbc دراما
العرض : 16.00 ( الرابعة مساءاً )
الإعادة الأولى : 22.00 ( العاشرة صباحاً )
الإعادة الثانية : 4.00 ( الرابعة صباحاً )
الإعادة الثالثة : 10.00 ( العاشرة صباحاً )
وما أدراك ما أمي على قناة osn يا هلا الأولى
العرض : 16.30 ( الرابعة النصف مساءاً )
الإعادة الأولى : 5.15 ( الخامسة الربع صباحاً )
الإعادة الثانية : 13.00 ( الواحدة مساءاً )
وما أدراك ما أمي على قناة alfa مسلسلات
العرض : 18.30 ( السادسة والنصف مساءاً )
الإعادة الأولى : 00.30 ( الثانية عشر والنصف صباحاً )
الإعادة الثانية : 6.30 ( السادسة والنصف صباحاً )
الإعادة الثالثة : 12.30 ( الثانية عشر والنصف مساءاً)
وما أدراك ما أمي على قناة الشرقية الإماراتية
العرض : 00.30 ( الثانية عشر والنصف صباحاً )
نبذة عن قصة وفريق عمل مسلسل وما أدراك ما أمي
تدور الأحداث في إطار اجتماعي درامي حول شخصية (غنيمة) التي تعاني من ظروف صحية مركبة تتطلب معاملتها بطريقة خاصة .
المسلسل من بطولة كلاً من إلهام الفضالة و هنادي الكندري و حسين المهدي و يعقوب عبد الله و رتاج العلي و شهد عبد الله و رندا حجاج و ناصر عباس و محمد العجيمي و شيلاء سبت و نور خالد الشيخ و ملك أبو زيد و هيا الشعيبي و شهد الكندري و فهد باسم و نورا و شهاب حاجية و فاطمة الصفي .
المسلسل من تأليف على دوحان , والإخراج للمخرج حسين الحليبي , أما الإنتاج للمجموعة الفنية للإنتاج الفني.
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