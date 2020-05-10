مشهد في مسلسل عمر ودياب يثير ردود فعل غاضبة بين ناشطين خليجيين

أثار مشهد في مسلسل عمر ودياب الذي يُعرض في شهر رمضان ضمن ماراثون المسلسلات الرمضانية 2020، ويقوم ببطولته نجمي مسرح مصر الفنانين علي ربيع ومصطفى خاطر، ردود فعل غاضبة بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الخليجيين ، بسبب تصوير المشهد للخليجي على أنه رجل “خمورجي ونسوانجي” واعتبروا ذلك صورة مسيئة للخليجيين ، حيث جمع المشهد الفنانين ربيع وخاطر في ملهى ليلي وهما يرتديان الزي الخليجي ، وتدور أحداث المشهد أن الفنانين وأثناء قيامهما بعملهما في إحدى الشقق وجدا صندوق بداخله رسالة اعتقدا أنه كنز، وبدآ باتباع تعليمات الرسالة ومنها الذهاب إلى أحد الملاهي الليلية والتنكر بزي خليجي ليتمكنا من دخول الملهى.
مسلسل عمر ودياب
ردود فعل غاضبة
وتضمن المشهد مقطع آخر يطلب الفنانين علي ربيع ومصطفى خاطر وهما في الملهى وبرفقتهما مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش أن يغني لهما أغنية “بنت الجيران” ودار الحوار بينهم باللهجة الخليجية وسط أجواء كوميدية، هذا المشهد أثار جدل وردود فعل غاضبة بين الخليجيين وتعليقات تعبر عن مدى انزعاجهم من تلك المشاهد التي تصور الخليجي على أنه ماجن لاهث وراء الملذات والنساء ومن تلك التعليقات :
- علّق مغرد قائلًا : “ياعمي نفسي اشوف مسلسل ولا فيلم مصري يطلع الخليجي كويس كلهم على سستم واحد خمورجي وبتاع نسوان وطال عمرك وخرابيط”.
- وقال آخر : “دائمًا يقدمون الخليجي سكرجي وراعي نسوان بقصد الانتقاد مع ان جميع شعوب العالم يرتادونها مو الخليجي لوحده واذا فيه عيب وانتقاد فهو على اللي فاتح مراقص ويقدم النسوان”.
- وعلق مغرد بالقول : “ممكن أتقبل إن هوليوود يصورونا بهالكراكتر الغبي نظرًا لإنهم نرجسيين وجهلة ومعزولين عن العالم، أما أن تصدر من الدراما المصرية أو العربية فهذي قلة حياء وتعزيز لصورة النمطية عن المواطن الخليجي على الاقل البسوا ثياب وشمغ زي الاوادم (يعننا مانعرف هويتكم المجهولة بالنسبة لنا)”.
- فيما قال مغرد آخر متسائلًا : “طيب سؤال؟ ليش الخليجي في السينما المصرية دايمًا يطلع بصورة الأهبل السكران بتاع نسوان؟؟ مافيش خليجي طبيب أو مهندس؟ خلاص كفايه من ايام الثمانينات وهي نفس المشاهد”.