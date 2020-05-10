مشهد في مسلسل عمر ودياب يثير ردود فعل غاضبة بين ناشطين خليجيين

أثار مشهد في مسلسل عمر ودياب الذي يُعرض في شهر رمضان ضمن ماراثون المسلسلات الرمضانية 2020، ويقوم ببطولته نجمي مسرح مصر الفنانين علي ربيع ومصطفى خاطر، ردود فعل غاضبة بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الخليجيين ، بسبب تصوير المشهد للخليجي على أنه رجل “خمورجي ونسوانجي” واعتبروا ذلك صورة مسيئة للخليجيين ، حيث جمع المشهد الفنانين ربيع وخاطر في ملهى ليلي وهما يرتديان الزي الخليجي ، وتدور أحداث المشهد أن الفنانين وأثناء قيامهما بعملهما في إحدى الشقق وجدا صندوق بداخله رسالة اعتقدا أنه كنز، وبدآ باتباع تعليمات الرسالة ومنها الذهاب إلى أحد الملاهي الليلية والتنكر بزي خليجي ليتمكنا من دخول الملهى.

مسلسل عمر ودياب

ردود فعل غاضبة

وتضمن المشهد مقطع آخر يطلب الفنانين علي ربيع ومصطفى خاطر وهما في الملهى وبرفقتهما مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش أن يغني لهما أغنية “بنت الجيران” ودار الحوار بينهم باللهجة الخليجية وسط أجواء كوميدية، هذا المشهد أثار جدل وردود فعل غاضبة بين الخليجيين وتعليقات تعبر عن مدى انزعاجهم من تلك المشاهد التي تصور الخليجي على أنه ماجن لاهث وراء الملذات والنساء ومن تلك التعليقات :