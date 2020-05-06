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“مشوفتش حاجة”.. تعليق مثير من عبير صبري حول فيديوهات خالد يوسف المنتشرة (فيديو)

بواسطة عبدالرحمن خالد
الفنانة عبير صبري تعليق عبير صبري

علقت الفنانة عبير صبري، على الأزمة التي انتشرت في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة للفيديوهات التي انتشرت للمخرج المصري الشهير خالد يوسف خلال الفترة الماضية، والتي أصبحت واحد من أكثر ما يبحث عنه المصريين في فترة من الفترات قائلا إنها لم تكن صديقة للمخرج ولكنه مخرج كبير.

وكان المخرج خالد يوسف قد انتشر له عدد من الفيديوهات الفاضحة والغير لائقة له مع فنانات مصريات في الساحة المصرية في وضع مخل وهو ما أدى إلى حبسهم فيما بعد، بينما كان المخرج خارج مصر في ذلك التوقيت ألا أن تلك الفيديوهات لاقت انتشارا كبيرا في مصر كلها من خلال مواقع التواصل المختلفة.

عبير صبري تعلق على فيديوهات خالد يوسف

وأضافت الفنانة عبير صبري خلال حلولها ضيفة على برنامج “شيخ الحارة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس” والذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي، أنه رفضت تماما أن تشاهد الفيديوهات التي انتشرت للمخرج مع غيره من الفنانات خاصة أنها لا تحب مثل تلك الأمور، مؤكدة أنها لم تكن صديقة له ولكنه مخرج كبير وله عدد من الأعمال الفنية المعروفة، موضحة أنها رفضت التعليق نهائيا في تلك الفترة عن أي شيء لأنها تتحفظ على مثل تلك الأمور أو التعليق عليها.

وتابعت ردا على سؤال إيناس الدغيدي حول خوفها من الوقوع في مثل ذلك الموقف الذي وقع فيه خالد يوسف وزميلاتها الفناناتين قائلة “أعوذ بالله، ربنا ميحطناش في حاجة زي دي”.

عبدالرحمن خالد
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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    مساء الخير

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