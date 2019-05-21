بالصور “وخلال الـ24 ساعة الأخيرة “.. نقل فنانين إلى العناية المركزة أحدهما حالته خطيرة ونقابة الممثلين “ادعو لهم”

على مدار الـ 24 ساعة الماضية تعرض فنانين مصريين إلى وعكة صحية مفاجئة وشديدة لأحدهما وتسببت في دخولهما العناية المركزة، أما الفنان الأول فهو الكوميدي الشهير والفنان الكبير محمد نجم والذي تعرض أمس إلى جلطة دماغية وتم نقله إلى العناية المركزة، وأكد أحد الفنانيين أن نجم حالته خطيرة، وطالب الفنان طلعت زكريا بالدعاء له، وذلك عبر منشور له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واليوم ومنذ قليل أعلنت رئيسة اللجنة الصحية بنقابة الممثلين الفنانة نهال عنبر أن الفنان مصطفى حشيش هو الآخر تم نقله إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة، بعد إصابته بمياه على رئته، مؤكدةً أنه تم التعامل مع حالته وعاد إلى بيته سالماً، إلا أنه تم نقله للمستشفى مرة أخرى بعد إصابته بضعف شديد في عضلة القلب، ولكنها وصفت حالته بأنها غير خطيرة، والنقابة على تواصل مستمر معه.

وفي سياق متصل كان نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي قد أكد في تصريحات صحفية له أن الفنان أشرف حشيش موجود بالفعل بالعناية المركزة، إلا أنه لم يقم بالكشف عن تفاصيل حالته الصحية والتي أعلنتها اليوم الفنانة نهال عنبر، وكانت آخر أعمال حشيش هي مسلسل يتم عرضه الآن بقناة الحياه الفضائية وهو “لآخر نفس”.