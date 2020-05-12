معلومات عن الراحل إبراهيم نصر نجم الكوميديا “زكية زكريا”..المشهد الذي جعله ينهار من البكاء

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الكوميديان إبراهيم نصر الذي اشتهر بـ زكية زكريا منذ سنوات تعرض في برنامج الكاميرا الخفية شهر رمضان الكريم لرسم البهجة على وجوه الناس، وكان الفنان الراحل إبراهيم نصر من الأشخاص ذو الإحساس المرهف لدرجة أنه كان ضيف في برنامج “صح النوم” الذي يذيعه الإعلامي محمد الغيطي، وفي الحلقة عرض الغيطي مشهد من مسلسل “فوق السحاب” وكان يروي عن مقتل نجل إبراهيم نصر “كاريكا” أثناء دخوله النادي، وحينما رأى الفنان هذا المشهد على الرغم من أنه مضى عليه سنوات إلا وجعله يدخل في حالة بكاء شديد نتيجة لما تذكره حينما قام بأداء الدور وأثر فيه فعلاً.

فيديو المشهد الذي أبكى إبراهيم نصر

معلومات عن الراحل إبراهيم نصر

رحل إبراهيم نصر عن عالمنا عن عمراً يناهز 69 عاماً، من مواليد محافظة القاهرة، ولكنه صرح بأن والده من أسيوط ، كان يحب الضحك وتقليد أقاربه وحين بلغ العشر سنوات من عمره ترأس فريق التمثيل في المدرسة وكان وقتها أو عمل مدرسي كبير مسرحية عن عثمان بن عفان، حصل على ليسانس الآداب وتزوج وأنجب ولد وبنت.

بداية دخول إبراهيم نصر عالم الفن

ذات يوم من الأيام تعرف على المؤلف بخيت بيومي الذي أقنعه أن يلعب دوراً درامياً في برنامج ” عزيزي المشاهد” لـ الراحلة أماني ناشد وكانت هي أول بداية له حقق من خلال البرنامج ناجحاً كبيراً.

أعمال إبراهيم نصر

قام بالعديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية والسينمائية منها:-